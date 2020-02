Das bedeutet die Corona-Quarantäne für die Kinder

Nachdem eine Betreuerin der Riehener Kindertagesstätte Neumatten positiv auf das Coronavirus getestet wurde, müssen mindestens 100 Personen im Kanton Basel-Stadt unter Quarantäne gestellt werden. Das sind neben rund 65 Kindern und circa 15 Betreuungspersonen der Kindertagesstätte noch etwa 25 Personen aus dem privaten Umfeld der Kinder, wie beim Basler Gesundheitsdepartement am Freitagmorgen zu erfahren war.

«Alle Betroffenen werden von uns telefonisch kontaktiert», erklärte Departementssprecherin Anne Tschudin auf Anfrage. Noch habe man nicht alle erreichen können.

Für die Heimquarantäne werden die betroffenen Familien mit Masken ausgerüstet. Personen mit Erstkontakt mit der positiv getesteten Kinderbetreuerin sind angewiesen worden, zu Hause zu bleiben. «Personen unter Quarantäne sollen nicht unter Menschen gehen», sagt Tschudin.

Fachleute rufen täglich an

«Ärzte und weitere Fachpersonen informieren und beraten die Betroffenen», so Tschudin. Diese erkundigen sich bei sämtlichen Quarantäne-Fällen täglich nach deren Gesundheitszustand.

Christoph Berger ist Leiter der Abteilung Infektiologie am Kinderspital in Zürich. Müssten weitere Kitas unter Quarantäne gestellt werden, stellt Berger sich den Ablauf so vor: «Wird ein Kind positiv auf das Virus getestet, wird die betroffene Kita telefonisch darüber informiert.»

Danach gehe es darum, die Personen, mit denen die Kinder Kontakt hatten, ausfindig zu machen: «Das sind in erster Linie deren Eltern sowie Kinder und Angestellte, die gleichzeitig in der Krippe waren. Sollten weitere Kinder vom Virus betroffen sein, ist die Gefahr bei den Eltern hoch, dass das Kind das Virus auf sie übertragen hat. Deshalb müssen in einem solchen Fall wohl auch die Eltern für 14 Tage isoliert werden.»

Eltern übernehmen Betreuung in der Quarantäne

Die Quarantäne bedeutet in diesem Fall, dass Eltern und Kinder 14 Tage zu Hause bleiben müssen. Dass die Kinder das schlecht aufnehmen würden oder gar Angst hätten, glaubt Berger nicht. Im Gegenteil: «Ich denke, ein Kind, das 14 Tage mit seinem Eltern zu Hause ist, freut sich in erster Linie über die Zeit, die es mit seinen Eltern verbringen kann», sagt Berger. Die Betreuung werde deshalb auch von den Eltern wahrgenommen. Ärzte kommen erst dann wieder ins Spiel, wenn Kinder oder Eltern ebenfalls Symptome einer Erkrankung zeigten. «Dann müssen weitere Tests gemacht werden. Und genau aus diesem Grund sind sie ja 14 Tage zu Hause – um zu verhindern, dass sie das Virus verbreiten, falls sie selber davon betroffen sein sollten.»

Bei Kindern verläuft der Krankheitsverlauf in der Regel mild. Im Fall des neuen Corona-Erregers können dazu aber noch keine zuverlässigen Aussagen gemacht werden. Eine erhöhte Gefährdung bestehe aber definitiv bei älteren und chronisch kranken Personen.



