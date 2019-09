Das gilt, wenn du auf der Autobahn eine Panne hast

«Das Thema ist ein Dauerbrenner», sagt Albin Hugentobler, stellvertretender Leiter der Verkehrspolizei Basel-Stadt. Täglich kommt es ein- bis zweimal auf der Autobahn auf Basler Kantonsgebiet zu einem Ereignis wie einer Panne. Nur: Auf den städtischen Autobahnen fehlt oft der Pannenstreifen. Also, was tun, wenn das Auto stehen bleibt?

In einem viel beachteten Post auf ihren Social-Media-Kanälen klärt die Basler Kantonspolizei auf, was im Fall einer Panne zu beachten ist. So darf ein Pannenfahrzeug auf Autobahnen nur bis zur nächsten Ausfahrt geschleppt werden, wobei der rechte Fahrstreifen und nie der Pannenstreifen zu benutzen ist. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt dabei 40 km/h.

Im Fall einer Panne sollte auf der Autobahn ein Pannendreieck korrekt aufgestellt werden. Das heisst, 200 Meter vor der Unfallstelle. Fehlt der Pannenstreifen und man hält auf der rechten Fahrspur an, schreibt das Gesetz zwar ebenfalls vor, das Fahrzeug zu sichern und ein Pannendreieck aufzustellen. Weil das aber zu gefährlich sein kann, rät Hugentobler im Zweifel: «Sitzen bleiben, Warnblinker an und sofort der Polizei anrufen.»

Überkopfsignale beachten

Was viele nicht wissen, die Polizei kann auf der Autobahn einen Fahrstreifen sperren, bevor die Patrouille am Ereignisort eintrifft. Dies geschieht über die Überkopfsignalisation, die allerdings nicht immer so gut beachtet wird. Die Kantonspolizei beklagte die fehlende Aufmerksamkeit schon in mehreren Mitteilungen zu Unfällen auf der Autobahn.

Hugentobler empfiehlt zudem auch, eine Warnweste dabeizuhaben, die in umliegenden Ländern teilweise Pflicht ist. Und falls man aussteige, «auf keinen Fall hinters Auto stehen». Wenn es gehe, solle man am besten hinter einer Leitplanke Schutz suchen.

(lha)