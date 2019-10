«Ich möchte den Leuten ein Lachen entlocken»

«Das ist mein Bubentraum, mein Traumberuf. Ich wollte schon immer BVB-Chauffeur werden», erzählt Matthias Urben mit strahlenden Augen. Schon seit 30 Jahren sitzt der «schönste Chauffeur» nun schon als polyvalenter Fahrer für die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) hinterm Steuer – das heisst er ist überall quasi an vorderster Front, egal ob in Bus oder Tram.

«So ist es halt, wenn alle mit dem schönsten Chauffeur fahren wollen»: Mit diesem Spruch entschuldigte sich Urben am vergangenen Freitag bei den Passagieren für den übervollen Bus. Nicht nur die Passagiere lachten, auch im Netz machte die Schlagfertigkeit des Busfahrers die Runde.

Dass sein Spruch so hohe Wellen schlagen würde, hätte Urben nicht erwartet. Seit 30 Jahren mache er solche Sprüche, doch das sei erst die vierte Reaktion, die er darauf bekomme. Ausserdem sei dies sein «blödester» Witz, sagt er: «Das ist mir gar nicht so recht, dass dieser Spruch nun im Rampenlicht steht, da es darin vor allem um mich geht. Sonst geht es mir mehr um die Leute und darum, sie aus ihren Gedanken zu holen und ihnen ein Lachen zu entlocken und Freude zu bereiten – das ist mein Hobby.»

Wenn man eine Stecknadel fallen hören könnte...

Was sind denn Urbens Running Gags während den Bus- oder Tramfahrten? «Wenn es um sieben oder acht Uhr morgens noch totenstill ist und man eine Stecknadel fallen hören könnte, dann sage ich den Leuten: Schauen Sie sich gegenseitig an und wünschen Sie sich einen guten Start in die Woche – das wünsche ich Ihnen jetzt auch.»

Abends, wenn die meisten Passagiere Feierabend haben und der Bus randvoll – vielleicht sogar verspätet – ist und die Türen sich dreimal öffnen, bevor Urben losfahren kann, sage er den Leuten spasseshalber, sie sollen Geduld haben, denn er selbst habe keine mehr. «Manche kommen dann zu mir nach vorne, bedanken sich oder wünschen mir auch einen schönen Abend», erzählt er weiter.

Die Passagiere lachten und klatschten

Warum aber greift Urben trotz automatisierten Ansagen überhaupt zum Mikrofon? «Ich möchte die Leute nach einem gestressten Tag erlösen und ihnen zeigen, dass alles halb so schlimm ist.» Es sei interessant zu sehen, wie die Leute nach seinen Sprüchen die Leute anfangen würden, miteinander zu reden. Sie würden lachen und das Handy beiseite legen. «Das passiere sonst ja eher selten unter fremden Leuten», so Urben.

