Die #tetrischallenge gabs schon 1960

Nach dem Superhelden-Tesla setzte die Kantonspolizei Basel-Stadt bei der Tetris Challenge am Freitag noch mal einen drauf. Bislang rühmte sich nämlich die Kantonspolizei Zürich, die viral gegangene Challenge erfunden zu haben. Das konnten die Bebbi natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Ein Blick ins Basler Polizeiarchiv, zeigt nun: Weit gefehlt.

Schon 1960, also 24 Jahre bevor die erste spielbare Version des Kult-Games Tetris überhaupt veröffentlicht wurde, machte die Kantonspolizei schon die grosse Auslegeordnung ihres Fahrzeugs am Barfüsserplatz. Den Fotobeweis postete die Polizei am Freitag auf Facebook und Instagram. «Grosses Kino», kommentierte ein User. Das Foto erhielt innert Kürze mehrere Hundert Likes.

Das Foto ist auch sonst aufschlussreich. Zeigt es doch, wie sich die Ausrüstung der Fahrzeuge über die Zeit verändert hat. Zu den wenigen Konstanten zählen die Klappkegel und Warnlichter zum Sichern von Unfallstellen. Ansonsten hat das Zubehör bis heute einige Updates erfahren.

(lha)