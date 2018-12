Das wünschen sich Basler zu Weihnachten

Weihnachten ist nicht nur die Zeit der Geschenke, sondern auch des Wünschens. In Basel haben Wünsche einen ganz besonderen Stellenwert, hier werden sie sogar staatlich archiviert. Zumindest jene Wünsche, die Eingang in das Basler Wunschbuch finden, das seit 25 Jahren im Advent im Hof des Rathauses steht.

«Ich wünsche mir, dass ich den Gymnasiumübertritt schaffe», lautet ein Zukunftswunsch. Ein anderer träumt von seinem Fussballidol: «Ich wünsche mir Ronaldo in einem Fifa-Pack.» Ob die Wünsche in Erfüllung gehen, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Dafür werden sie konserviert für die Ewigkeit. Das Wunschbuch wandert im Januar ins Staatsarchiv.

Quasi flüchtiger Natur sind da die Wünsche, die man auf Zetteln am grossen Weihnachtsbaum auf dem Rümelinsplatz aufhängen kann. «Ich wünsche mir, dass die Tiere dieser Welt mehr Freiheit bekommen und weniger leiden müssen», steht auf einem Zettel am Baum. Auch fantasievolle Träume finden sich darunter: «Ich wünsche mir ein Pferdchen zum Fliegen», schreibt Melissa. Ein anderer behält seinen Wunsch für seine Mama auf: «Ich wünsche mir, dass meine Mutter weniger arbeiten muss.»

Gesundheit, Frieden und Schutz für Tiere

Beim Wünschen zeigt sich auch, was den Menschen wirklich am Herzen liegt. Und das sind vor allem immaterielle Dinge. «Ich wünsche mir Liebe, Gesundheit und Frieden für alle Menschen», verrät Lidija Pighin in einer Strassenumfrage von 20 Minuten. Gesundheit ist auch für Lea Hefel besonders wichtig, denn sie wünscht sich, dass ihre Stiefmutter von ihrer Krebserkrankung geheilt wird.

Neben Wünschen für sich selber und seine Liebsten richten sich die Gedanken von John Lehman an alle Menschen der Welt: «Ich wünsche mir Glück und Frieden für alle.» Auch die Tiere dürfen an Weihnachten nicht fehlen, wie Andrea Baumgartner findet: «Ich wünsche mir, dass alle Tiere frohe Weihnachten haben.» Die Amerikanerin Wallis Hamilton hat vor allem ein Herz für Hunde: «Ich wünsche mir ein Zuhause und Schutz für Hunde.»

(mis)