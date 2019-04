Basler Polizei lässt jetzt ihre Teslas aus der Garage

Der Tesla der Basler Kantonspolizei darf auf die Strasse – unter Auflagen. Der Kantonale Datenschützer hat am Freitag seinen Bericht vorgelegt und kommt darin zum Schluss, dass dem Einsatz der Fahrzeuge nichts mehr im Weg steht, sofern eine Reihe von Empfehlungen eingehalten werden.

Der Tesla zeichnet nämlich diverse Daten auf. Allerdings wurden einige Features bei den Polizeifahrzeugen deaktiviert, etwa die automatische Übermittlung von Standortdaten an den Hersteller. Andere Daten, die das Fahrzeug aufzeichnet, sind aus Sicht des Datenschützers aber nicht problematisch. Etwa Sprachbefehle, die in Echtzeit verschlüsselt an einen Drittanbieter übermittelt werden, die dieser dann auf dem Armaturenbrett als Text anzeigt. Diese Daten werden nur temporär im Fahrzeug gespeichert und nach der Bearbeitung gelöscht.

Am heikelsten sind die Sensoren, die Informationen zum Fahzeugabstand und den Fahrzeuginsassen erheben. Diese Daten werden Tesla übermittelt. Allerdings sind die Insassen nicht identifzierbar. Dennoch müsse die Polizei die «notwendigen Rechtsgrundlagen schaffen und durch organisatorische Massnahmen sicherstellen, dass die Daten auch nur so bearbeitet werden, wie dies gerechtfertigt und verhältnismässig ist».

Keine Dashcam im Einsatz

Die Polizei verzichtet vorderhand auf den Einsatz von Dashcams in ihren Teslas. Sollte dieser Entscheid in Zukunft überdacht werden, müsse zuerst der Datenschutzbeauftragte konsultiert werden. Auch anderweitige Änderungen in der Konfiguration der Hard- und Software müssten auf ihre datenschutzrechtliche Relevanz geprüft und allenfalls vorgelegt werden.

Schon dieses Wochenende im Einsatz

Die Basler Kantonspolizei gelobte in einer Mitteilung am Freitag, sich an die Vorgaben des Datenschutzbeauftragten zu halten. Man prüfe die Deaktivierung der automatischen Übermittlung von Bilddaten bei sicherheitsrelevanten Vorfällen und habe die SIM-Karte des Fahrzeugs bereits durch eine SIM-Karte eines Schweizer Anbieters ersetzt.

Die Kantonspolizei hat für knapp eine Million Franken insgesamt sieben Tesla X-100D für ihre Alarmpikett-Flotte angeschafft. Die ersten drei Fahrzeuge werden ab diesem Wochenende im Einsatz sein, vier weitere Teslas sollen bis Ende Jahr auf die Strasse.



So sieht der Stolz der Basler Polizei aus. (Video: Keystone/SDA)

(lha)