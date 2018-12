Der 1-Franken-Ferrari wird schon weiter verkauft

Der Wittinsburger Garagist Stéphane Thommen stellte einen Ferrari California mit dem Startgebot von 1 Franken auf Autoricardo – die Auktion machte Schlagzeilen und fand landesweit Beachtung (20 Minuten berichtete).

Leser wiesen 20 Minuten nun darauf hin, dass der Wagen nicht einmal einen Monat später auf Autoscout24 bereits wieder zum Verkauf steht. Tatsächlich bietet ein Autohändler aus dem aargauischen Safenwil nun exakt den Ferrari an, den Bölchen Cars AG aus Wittinsburg vor knapp einem Monat versteigerte. Eine Verwechslung ist ausgeschlossen: Die im Service-Heft des Wagens verzeichnete Chassis-Nummer stimmt überein.

Für 76'791 Franken versteigert

Ziel der Versteigerung war es, den Wagen für mindestens 80'000 Franken zu verkaufen – was darüber hinaus bezahlt worden wäre, wollte Bölchen-Geschäftsführer Stéphane Thommen dann an die Kinderkrebshilfe Schweiz spenden. Verkauft wurde der Wagen am 25. November für 76'791 Franken. Wie versprochen spendete die Bölchen Cars AG dann 1100 Franken an die Hilfsorganisation, wie Recherchen von 20 Minuten ergaben.

«Die Auktion lief super, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis», sagt Thommen am Mittwoch auf Anfrage. Der Ferrari sei von einer Privatperson ersteigert worden. Den Käufer kannte Thommen vorher nicht. «Dass das Auto weiterverkauft wird, habe ich gesehen», sagt er. Weiter wollte er den raschen Wiederverkauf des Boliden nicht kommentieren.

Käufer ist Porsche-Fan

Der Käufer, der eigenen Angaben zufolge aus Zürich kommt, bestätigt, Thommen vor dem Kauf nicht gekannt zu haben. «Das Auto war in einem top Zustand», sagt er. Allerdings habe ihm das Auto persönlich nicht so gut gefallen, deswegen habe er es wiederum an einen Bekannten verkauft – an die E+S Handels AG in Safenwil. «Ferrari fahren ist nichts für mich. Ich bin wieder auf Porsche umgestiegen», erzählt der kurzzeitige Besitzer des Sportwagens.

