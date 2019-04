Sind alle verteilten Parkbussen ungültig?

Die Basler Polizei verteilt seit zehn Tagen Ordnungsbussen, die nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Dies berichtet die «bz Basel». Wegen eines Datenlecks im Online-Bussen-Schalter, durch das tausende Datensätze von Verkehrssündern öffentlich einsehbar waren, passte die Polizei das Bussensystem kurzerhand an. Doch auch das neue System ist fehlerhaft.

Das Gesetz schreibt vor, dass ein Steckzettel – so heissen die Bussen, die von aussen an Fahrzeugen angebracht werden – nebst Art und Betrag der Busse sowie Zeit und Ort der Widerhandlung zwingend auch «die Nummer des Kontrollschilds enthalten muss».

Doch zur Zeit zeigt das System nur die letzten drei Ziffern des Kontrollschildes an, nicht die ganze Nummer. Damit konfrontiert, erklärte Polizeisprecher Martin Schütz gegenüber der «bz Basel»: «Wir sind uns dieser Thematik bewusst. Aus unserer Sicht ist die voraussichtlich auf rund drei Wochen beschränkte Lösung vertretbar, zumal sich der Online-Schalter bewährt hat und als Dienstleistung grundsätzlich geschätzt wird.»

Wer keine Verfahrenskosten möchte, sollte bezahlen

Drei Wochen lang das Gesetz zu brechen, weil das Online-System grundsätzlich gut ankommt, ist für die Basler Polizei also in Ordnung. Das kritisiert SP-Grossrat und Anwalt Christian von Wartburg gegenüber der Zeitung: «Dass sich die Polizei nicht an gesetzliche Vorgaben hält, erinnert an die Tesla-Beschaffung. Auch dort wurden Warnungen ignoriert. Grundlage und Schranke allen staatlichen Handelns aber ist und bleibt das Recht.»

Busse anfechten kann teuer werden

Gegenüber Radio SRF 3 sagte ein Rechtsexperte, dass man grundsätzlich sehr überzeugt sein sollte, im Recht zu sein. Dann lohne es sich, an die Polizei zu gelangen und zu verlangen, dass die Busse zurückgezogen wird. Bei einem ordentlichen Verfahren hingegen ist Vorsicht angebracht – da kann aus einer 40-Franken-Busse rasch ein teures Abenteuer werden. Deshalb rät der Experte: «Sind Sie zwar nicht einverstanden mit der Busse, wollen aber auch keine weiteren Verfahrenskosten riskieren, bezahlen Sie den Bussenbetrag fristgerecht ein.»

