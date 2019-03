Diese Dos und Don'ts sollten Besucher kennen

Alkohol

Me lueggt nid ztief ins Glas. Ein «Daamerüschli» ist genehmigt, nicht jedoch ein totaler Vollsuff. Betrunkene werden an der Basler Fasnacht nicht toleriert.

Blaggedde

Die Blaggedde ist das Eintrittsticket an den Fasnachtsumzug Cortège. Es gehört sich nicht, ohne den Anstecker, den es in unterschiedlichen Preisklassen gibt, an die Fasnacht zu gehen. Kaufen kann man die Blaggedde in der ganzen Stadt.

Cortège

Man sollte den Cliquen und Guggen-Mitgliedern nicht auf die Füsse treten, auf keinen Fall eine marschierende Cliquen-Formation durchqueren, keine Räppli auf kostümierte Personen werfen oder torkelnd und pöbelnd am Rand stehen.

Duzis

Während den «drey scheenschte Dääg» gibt es kein Sie. Man duzt den Chef, wenn man ihn auf der Strasse antrifft, die Bedienung in den Restaurants und jeden, der unter einer Larve steckt.

Gässle

Der eigentliche Höhepunkt der Fasnacht findet am Abend nach dem Cortège statt.Durch die Gassen der Basler Innenstadt schwirren die Cliquen, die «Schissdräggziigli» und die Einzelmasken. Von überall ertönen Piccolo- und Trommel-Klänge.

Cliquen-Keller

Die Cliquen öffnen ihre für die Öffentlichkeit in Normalfall geschlossenen Cliquen-Keller und laden zu Speis und Trank. Diesen Programmpunkt sollte sich niemand entgehen lassen.

Morgestraich

Am Morgestraich bleiben jegliche Beleuchtungen aus. Die einzigen erlaubten Lichtquellen sind die Laternen und «Kopfladäärne» der Cliquen. Blitze von Kameras oder Handys zerstören die Magie der Morgenstunden.

Räppli

Die farbigen, kleinen Papierdinger heissen in Basel Räppli. Sie Konfetti zu nennen kommt einer Todsünde gleich. Und bitte Finger weg von den Räppli, wenn sie am Boden liegen. Jeder Binggi weiss, dass das grusig ist. Was man auch nicht darf: Personen unter einer Larve und im Kostüm mit Räppli bewerfen.

Schminken

Wer nicht aktiv am Cortège teilnimmt, lässt die Finger von Schminke, Perücken und anderen lustigen Verkleidungen. Wer sich verkleidet, macht sich zum Gespött. Eine Ausnahme gilt für die Kinder am Kinderumzug am Fasnachts-Dienstag.





(jd)