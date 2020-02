Diese Waffen wurden von einem Hund gefunden

Seit Ende November hat die Kantonspolizei Basel Stadt mit Raphael Schneider ihren ersten iCop. Regelmässig berichtet er auf Facebook aus seinem Polizeialltag. Mit dabei ist meistens auch sein Diensthund Nox.

Zwei von Noxs vierbeinigen Berufsgspänli konnten kürzlich in einer Basler Wohnung mehrere Waffen aufspüren, schreibt Schneider auf Facebook. Denn Sprengstoffspürhunde machen sich nicht nur auf die Suche nach Sprengstoff, «es geht auch anders», sagt der Polizist.

«Kürzlich wurde infolge eines vorsorglichen Einzugs von Waffen eine Wohnung abgesucht. Mit der Unterstützung durch den Sprengstoffspürhund wurden weitere Faustfeuerwaffen und Munition aufgefunden», so Schneider. Dies passe zu einem anderen Einsatz, der eine Woche zurückliege, bei dem durch einen anderen Sprengstoffspürhund eine Signalrakete aufgefunden wurde.

«Hunde lokalisieren Sprengstoff schneller als Sprengstoffdetektoren»

Bis ein Hund jedoch soweit ist und für die Suche nach (Tat)Waffen, Projektilen und Hülsen bei jedem Klima und verschieden grossen Wohnungen ausgebildet ist, dauert es zwei Jahre. Dies scheint sich aber zu lohnen, denn Martin Schütz, Mediensprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt schreibt: «Vergleiche mit Sprengstoffdetektoren haben gezeigt, dass Hunde Sprengstoff schneller und sicherer lokalisieren können.»

Das Lokalisieren ist das eine, aber wie kommunizieren die Hunde, dass sie tatsächlich etwas gefunden haben und wo sich das Objekt befindet? «Sprengstoffspürhunde zeigen ihrem Führer durch Vorsitzen an einem Versteck an, dass sie spezifische Duftmoleküle wahrgenommen haben», so Schütz.

Im Einsatz für die Polizei stehen fast ausschliesslich Deutsche Schäferhunde und Malinois. Sie würden an allen gängigen gewerblichen und militärischen Sprengstoffen, Selbstlaboraten, Waffen und Munition ausgebildet, erklärt Schütz. Die Ausbildung basiere wie beim Betäubungsmittelspürhund auf der Nutzung des Spiel- und Beutetriebs.



Hier stellt sich iCop Raphael Schneider vor. (Video: Kapo Basel-Stadt)



