Kraken lassen ihr Leben für ihre Nachkommen

Spielsachen sind nur etwas für (Menschen-)Kinder? Falsch gedacht. Denn je älter ein Krake wird, desto mehr Spielsachen häufen sich vor seiner Wohnhöhle. Im Mittelmeer findet man die Achtarmer sogar hauptsächlich aufgrund von Gegenständen wie Muschelschalen und Schneckenhäusern, die sie vor ihren Höhlen ansammeln. Leider kommen heute aber auch vermehrt Petflaschen oder Dosen hinzu, wie der Zoo Basel in einer Mitteilung vom Mittwoche schreibt.

Acht Arme, neun Gehirne und drei Herzen

Weil die Kraken in der Natur also so gerne mit Muschel- und Schneckenschalen spielen, serviert der Basler Zolli den neugierigen Tieren die Nahrung in Flaschen mit verschiedensten Verschlüssen. Diese müssen sie mit Hilfe ihrer acht Arme erst einmal öffnen, bevor sie an die Leckerbissen gelangen.

Die Tiere können jeden ihrer acht Arme unabhängig von den anderen bewegen (siehe Video oben), da jeder Arm von einem eigenen Nervensystem angesteuert wird. Das gelingt ihnen, weil sie neun Gehirne habe. Aber nicht nur wenn es um Arme und Gehirne geht, sind die Weichtiere dem Menschen mindestens quantitativ überlegen, sie haben auch drei Herzen.

Fortpflanzung bedeutet den Tod

Nur wenn es um die Fortpflanzung geht, sind die Menschen im Vorteil. Denn die bedeutet bei den Kraken gleichzeitig den Tod der Elterntiere. In der Natur werden sie deshalb nur etwa drei bis vier Jahre alt. Auch wenn die Tiere also nur einmal in ihrem Leben Nachwuchs bekommen, ist die Vermehrungsrate dennoch hoch.

Ein grosses Weibchen kann nämlich bis zu 500'000 Eier produzieren, die es bis zum Schlupf bewacht. Die wenigen Millimeter grossen Jungen werden nach dem Schlupf als Plankton verdriftet. Das Weibchen, das schon während es das Gelege umsorgt nichts mehr frisst, ist danach so entkräftet, dass es stirbt. Männliche Kraken sterben bereits nach der Paarung.

