Dieser Mini-Lenker erhält eine Maxi-Rechnung

Die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) posteten am Dienstag um 22.03 Uhr einen Tweet über eine Störung im Bereich der Musik-Akademie. Grund war ein Mini mit französischem Kennzeichen, der am Leonhardsgraben die Route des 3-er-Trams blockierte und die Weiterfahrt verhinderte.

Laut BVB-Sprecher Benjamin Schmid handelt es sich beim Leonhardsgraben um einen «Klassiker»: Falschparkierer sorgen an jener relativ engen Stelle, an der Autos seitlich zu den Gleisen parkiert werden, regelmässig für Tram-Blockaden. Weil der Mini-Fahrer vor Ort nicht ausfindig zu machen war, musste das Auto abgeschleppt werden, bestätigt Martin Schütz, Sprecher des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements.

L 3: Blockierung im Bereich Musik-Akademie / Circulation interrompue dans le secteur Musik-Akademie #Störung https://t.co/28U1ZDmViP — BVB Leitstelle (@BVB_Leitstelle) December 18, 2018

458 Franken Abschlepp-Gebühren

Der Lenker mit französischem Wohnsitz muss für den illegalen Parkplatz tief in die Tasche greifen: Allein die Kosten fürs Abschleppen belaufen sich auf 458 Franken. Ein Audi-Fahrer, der im November in der St. Johanns-Vorstadt parkierte und ein Tram an der Weiterfahrt hinderte, bezahlte am Ende eine saftige Rechnung von über 2000 Franken. Denn die Baselland Transport AG berechnet für die ersten zehn Blockierungs-Minuten pauschal 150 Franken. Jede weitere Minute kostet dann satte 15 Franken.

Bei der BVB werde von Fall zu Fall entschieden, ob die Verursacher von Störungen finanziell für die entstandenen Umtriebskosten verantwortlich gemacht werden können, so Schmid. Die Blockierung am Dienstagabend dauerte rund eine Stunde.

Der Mini wurde mittlerweile vom Halter wieder ausgelöst. «Dem Lenker droht eine Verzeigung. Er musste deshalb neben den Abschleppkosten eine Kaution von 500 Franken hinterlegen», so Schütz.

