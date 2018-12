Doppelmord gestanden, um Cousin zu schützen?

«Ich musste den Verdacht auf mich lenken», sagte der 42-Jährige am Montagmorgen vor der grossen Kammer des Basler Strafgerichts. Elton B.* soll am Abend des 9. März im Café 56 in der Kleinbasler Erlenstrasse die Albaner Mirian B.* (✝), Orges S.* (✝) und Festim D.* mit fünf Schüssen niedergestreckt haben. Einzig D. überlebte. Tathintergrund war mutmasslich eine grössere Menge Heroin, die die Opfer abgezweigt hatten. Alle in die Tat involvierten Männer waren oder sind einschlägig vorbestraft und kommen aus Albanien.

Aufgrund der Verbindungen des Tatverdächtigen sowie der Opfer zum organisierten Verbrechen findet die Gerichtsverhandlung in Basel unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Das Gericht wurde am Montag von schwer bewaffneten Polizisten bewacht, sogar der Gerichtsweibel trug eine kugelsichere Weste.

Unerwartete Schützenhilfe vom Gericht

Nun will der Tatverdächtige B. aber gar nicht geschossen haben. Wie er vor dem Gericht ausführte, habe er die Tat auf sich genommen, um ein älteres Familienmitglied zu schützen. «Ich tat das aus Angst, dass sonst meiner Schwester oder meinem Bruder etwas geschehen würde.» Dies liess er durch seinen Wahlverteidiger ausrichten. Schützenhilfe für diese Version erhielt der Beschuldigte ausgerechnet von Gerichtspräsident Roland Strauss.

Dieser gab am Morgen bekannt, dass der Hauptverdächtige Cousin des Beschuldigten zwischenzeitlich in Holland verhaftet wurde. Beim Abgleich der Fingerabrücke wurde ein Übereinstimmung mit den Basler Fahndungsdaten festgestellt. Allerdings kann er noch nicht ausgeliefert werden. Die niederländischen Behörden ermitteln wegen Drogendelikten gegen ihn.

* Namen der Redaktion bekannt

