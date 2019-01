Dieses Fahrverbot wird ständig ignoriert

Vom 21. Januar bis am 17. Februar wird der Verkehr in der Elisabethenstrasse in Richtung Wettsteinbrücke über die Aeschenvorstadt umgeleitet. Grund dafür sind Erneuerungen der Leitungen, Tramgleise und Haltestellen im Bereich Kunstmuseum, wie die Basler Verkehrs-Betriebe mitteilten. Während den Bauarbeiten ist dieser Bereich für Autofahrer tabu.

Doch wie Beobachtungen von 20 Minuten vor Ort zeigten, herrscht am Basler Bankverein trotz den Verkehrsschildern «Rechtsabbiegen» und «Fahrverbot» ein totales Chaos. Dutzende Fahrer missachten die Signalisationen und fahren in die Verbotszone. Ein teurer Fehler, denn eine Radarfalle blitzt sogleich. Der Basler Polizei ist die Situation bekannt.

Sehen Autofahrer das Schild nicht?

«Wenn da ein Tram fährt, sieht man das Schild gar nicht», beschwert sich der Leser-Reporter Urs Osterwalder über die Sichtbarkeit des Signals «Rechtsabbiegen». Im Unwissen fuhr er am vergangenen Samstag weiter geradeaus, bis er dann mitten auf der Kreuzung das Fahrverbotsschild entdeckte. Wenden sei zu diesem Zeitpunkt längst unmöglich gewesen: «Man muss geradeaus fahren. Kein Mensch würde über eine doppelte Sicherheitslinie fahren oder mitten auf einer Kreuzung wenden.» Ein anderer Lenker habe das Verbotsschild zwar noch bemerkt, jedoch erst viel zu spät: «Er wollte dann rückwärts in die Kreuzung fahren, das ist gefährlich», findet er.

Er habe beobachtet, wie mindestens 15 Autofahrern der gleiche Fehler passiert ist. Gezwungenermassen mussten sie in die verbotene Zone fahren und tappten dann aber prompt in die Radarfalle. Auch Osterwalder wurde am Wochenende zur Kasse gebeten: «Die Busse kostete mich 100 Franken.»

Macht der Gewohnheit

Auch Verkehrspsychologe Urs Gerhard kennt das Problem: «Durch die Macht der Gewohnheit achten sich die Leute viel weniger auf Signalisationen», sagt er gegenüber 20 Minuten.ch Menschen seien sich eher gewohnt, geradeaus zu fahren und könnten dadurch die neuen Schilder rasch übersehen: «Gerade ältere Leute sind nicht mehr so wahrnehmungsfähig und vertrauen auf die Gewohnheit.» Natürlich gebe es auch Autofahrer, die das Verbot aus purer Dreistigkeit missachten, doch das sei wohl eher die Minderheit.

Wie kann man diesem Problem entgegenwirken? «Signaländerungen muss man immer gut kennzeichnen. So könnte eine Vorsignalisation vielen Autofahrern helfen», weiss Gerhard. Eine weitere Möglichkeit wäre, die verbotene Stelle klar abzusperren, damit Autofahrer schon von weitem erkennen, dass weiter vorne kein Durchgang mehr ist.

Hotspot für Verkehrschaos

Schon im August des vergangenen Jahres hatte ein Fahrverbotsschild weiter hinten in der Elisabethenstrasse für Verwirrung unter Autofahrern gesorgt. Seit November 2017 gilt dort eine neue Verkehrsführung, die Autofahrern vorschreibt, auf Höhe Kirschgartenstrasse rechts abzubiegen. Ab dort gilt in Richtung Bankverein nämlich ein Fahrverbot.



(mis)