Fasnächtler düsen mit E-Trotti durch die Stadt

Die Elektro-Trottinette haben innert kürzester Zeit Basel erobert. Nun kapern sie auch noch die Basler Fasnacht 2020. Das Fasnachts-Comité hat am Samstag die neue Fasnachtsplakette vorgestellt: «Heb di fescht» lautet das Motto.

Die diesjährige «Blaggedde» zeigt eine Fasnachts-Clique, die sich auf ein Trottinette drängt: Ein «Räppli» werfendes Kind und einen als Clown verkleideten Vortrab haben den Lenker im Griff. Zusammen mit Trommler, Pfeiffer und einem als Polizist verkleideten Tambour-Major rasen sie den Hügel runter.

Die Varianten der Plakette vermögen es, mit der Brisanz des Themas zu spielen: Je nach Anbringung der Plakette geht die Fahrt steiler hinunter. Überdies zeigt die goldene Version im Hintergrund den Spalenberg. Steil ist er. Und vor allem: Fussgängerzone.

Zum vierten Mal gewonnen

So zeigt die Plakette, dass die E-Trottis die Basler Bevölkerung in doppelter Hinsicht bewegen: Einige fahren auf E-Mobilität ab. Andere stören sich am gehäuften Auftreten der Trottinette. Kurt Walter, der die Plaketten entworfen hat, vereine das spannungsgeladene Thema der E-Trottinette in einer tollen fasnächtlichen Grafik, so die Medienmitteilung.

Der Künstler, der heuer bereits zum vierten Mal den anonymen Wettbewerb gewonnen hat, habe ein neutrales Verhältnis zu den Miet-Trottis. Sie stünden aber für den Lauf der Zeit und dass heute die Verkehrsmittel vermehrt geteilt würden. Walters Plakette wurde aus 90 eingereichten Entwürfen von 61 Kunstschaffenden ausgewählt.

Erlös geht an Cliquen

Erhältlich sind die Plaketten ab dem 4. Januar. Die Preise bleiben gegenüber dem vergangenen Jahr unverändert. Die kupferne Plakette kostet 9 Franken, die silberne 18 und die goldene 45 Franken. Das «Bijou» kostet 100 Franken. Vom Erlös des Plakettenverkaufs hängt ab, wie viel Geld für die Fasnacht an die Cliquen fliesst.

Die dreitägige Basler Fasnacht beginnt am Montag, 2. März. Sie startet traditionsgemäss frühmorgens um 4 Uhr mit dem Morgestraich. Der Cortège – der Umzug mit Tambouren, Pfeifern, Guggenmusiken und Wagencliquen durch die Innenstadt – findet am Montag und Mittwochnachmittag statt.

