Wachturm explodiert und reisst ein Bordell nieder

Am 19. September 1526, also vor 493 Jahren, explodierte ein Wachturm der Basler Stadtmauer und legte die Gebäude an der Malzgasse in Schutt und Asche. Darunter war auch die Liegenschaft Nummer 23, in der sich ein Bordell befand.

Umfrage Haben Sie auch schon einen Blitzeinschlag erlebt? Nein, das habe ich nicht.

Nur aus der Ferne.

Ja, sogar aus der Nähe. Zum Glück ist nichts explodiert.

Ja, und es ist sogar etwas explodiert.

Ich wurde schon vom Blitz getroffen...

Ich weiss es nicht.

Gemäss Altbasel.ch, das sich auf historische Dokumente beruft, schlug ein Blitz in die Verteidigungsanlage ein. Das im Schniderturm gelagerte Schwarzpulver habe sich entzündet und eine «gewaltige Explosion» ausgelöst. Dieser sollen zwölf Menschen zum Opfer gefallen sein – darunter mehrere Sexarbeiterinnen. Sie bedeutete das Ende des horizontalen Gewerbes an dem Ort.

Der populäre Basler Stadtführer Grabmacherjoggi schreibt dazu in einem Tweet sarkastisch, dass die Stadt schlagartig einer gut besuchten Institution beraubt worden sei.

Heute, vor 493 Jahren - Eine Naturgewalt beraubt #Basel schlagartig einer gut besuchten Institution und hinterlässt Trauer jenseits allen Trostes 🌩️ #blitz pic.twitter.com/SMfNBPlUOi — Grabmacherjoggi (@grabmacherjoggi) September 19, 2019

Turm war Teil der dritten Stadtmauer

Historiker gehen davon aus, dass im Laufe der Zeit drei Mauern um die Stadt Basel gebaut wurden. Die erste, sogenannte Burkhard'sche Mauer entstand vor 1100 und war 1,6 Kilometer lang, wie Christoph Matt für «Mittelalter», die Zeitschrift des Schweizerischen Burgenvereins, schreibt.

Die zweite, «innere Mauer» sei dann in den Jahren 1200 bis 1250 entstanden und habe den Perimeter lediglich um einige wenige Meter erweitert. Sie war 1,7 Kilometer lang lang, so Matt.

Die dritte, «äussere Mauer», deren Teil auch der Unglücksturm war, wurde gemäss Matt um die Vorstädte herum gebaut und mass satte 4,1 Kilometer. Ihre Konstruktion sei gegen 1398 abgeschlossen gewesen.

Turm ist auf Kupferstichen zu sehen

Der Merianplan, ein Kupferstich der Stadt Basel, der 1615 entstand, zeigt sowohl den Turm wie auch das dem Ruin geweihte «Frauenhaus».

Heute erinnert nichts mehr an die Vorgänge von damals. Wo einst die Stadtmauer stand, zieht sich heute die St.-Alban-Anlage vom Aeschenplatz in Richtung Osten. Am Ort des ehemaligen Bordells steht ein Mehrfamilienhaus.

(las)