Nach dem Einbruch auch noch falsche Polizisten

«Achtung! Letzten Freitag wurde wieder eingebrochen», meldete ein User in der öffentlichen Facebook-Gruppe «Du weisch, dass de vo Rieche bisch, wenn...» am Donnerstag. Es sei bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass am Erlensträsschen eingebrochen worden sei. Der Räuber sei schräg unter seinem Zuhause über den Balkon in eine andere Wohnung eingedrungen.

Am Donnerstagmorgen, knapp eine Woche später, bekam eine Bewohnerin der Einbruchliegenschaft ein Telefon von der Polizei: Man wolle für weitere Auskünfte vorbeikommen. Die Frau sei aber stutzig geworden, da der Anrufer fliessend Hochdeutsch ohne jeglichen Schweizer Dialekt sprach. Der Verdacht, dass es sich um Betrüger handelte, bestätigte sich, als sie entdeckte, dass sie von einer tschechischen Nummer angerufen worden sei.

Ein anderer kommentiert: «Meine betagte Mutter wurde ebenfalls von der angeblichen Kantonspolizei Basel angerufen. Man hat sie befragt, wo sie ihren Schmuck aufbewahre und ob sie noch in der Lage sei, selber zur Bank zu gehen, um Geld zu holen. Als sie dies verneinte, wurde das Gespräch abgebrochen.» Der Anruf sei der echten Polizei gemeldet worden, schreibt der User.

Opfer verlieren viel Geld

«Sobald man geringste Zweifel hat, soll man 177 anrufen», rät Kriminalkommissär Peter Gill. Auf keinen Fall würde die Polizei dazu auffordern, Geld oder Wertgegenstände auszuhändigen. Die Basler Staatsanwaltschaft warnt immer wieder vor falschen Polizisten. Trotzdem reissen die Fälle nicht ab, in denen die Betrüger Erfolg haben: Vereinzelt verloren Opfer schon mehr als 100'000 Franken. Diese sind meist ältere Personen.

Die Polizei nimmt nie telefonisch Kontakt auf, um vor Einbrechern zu warnen. Wenn die Präventionspolizei aktiv wird, suche sie Personen uniformiert auf.

(mhu/lha)