«Sein Abschied wirkt auf mich trotzig und infantil»

Eine stürmische Woche endet beim FC Basel mit einem überraschenden Knall. Der FC Basel-Sportchef ist weg: Zuerst schien es, als müsse Trainer Marcel Koller seinen Posten räumen. Stattdessen hat nun Marco Streller (37) den Rücktritt gegeben, wie am 14. Juni bekannt wurde. «Pipi» Streller hat intern per SMS über seinen Abgang informiert, diese Nachricht gelangte an die Öffentlichkeit.

An Strellers Abgang scheiden sich die Geister, wie ein Blick in das FCB-Fan-Forum schnell zeigt. Was sich deutlich heraus kristallisiert: Streller ist als Mensch ein Sympathieträger. «Strellers Abgang ist irgendwie traurig, er wird für mich immer eine der prägendsten FCB-Figuren bleiben», wird er verabschiedet. Und: «Ehre wem Ehre gebührt. Streller, danke.»

«Grandios gescheitert und FCB gegen Wand gefahren»

Seine Leistungen als Sportchef der vergangenen Saisons werden jedoch kritisch hinterfragt. «Ich mag Streller als Person extrem. Aber als Sportchef hat er auf ganzer Linie versagt und mitgeholfen, einen hervorragend geführten Klub innert kürzester Zeit an die Wand zu fahren», schreibt ein Fan. Das grandiose Scheitern von Streller sei die Folge einer «dümmlichen» Strategie, dass die «FCB-DNA» bei der Besetzung von Stellen höher gewertet werde als Fachkompetenz.

Der Zeitpunkt des Rücktritts hätte nicht unpassender sein können, ärgert sich User Lophophora. «In dieser Phase zurückzutreten, ein paar Tage vor Trainingsbeginn, wo der Sportchef die Saisonvorbereitung langsam aber sicher abgeschlossen haben sollte, ist unterirdisch lieber Marco», formuliert er.

«Rücktritt war Bauch-Entscheidung»

Der letzte Schritt sei wie viele seiner Entscheidungen aus dem Bauch heraus geschehen, äusserst sich ein Fan. Unter dem Pseudonym Swisspower schreibt er: «Als Spieler waren diese Emotionen top, aber in einer Management-Funktion braucht es Ruhe, Planungsvermögen und analytisches Denken. Streller sollte seine Berufswahl überdenken.»

Einige wenige Kommentatoren sind erleichtert, dass der Sportchef seinen Posten geräumt hat. «Sein Abschied wirkt auf mich trotzig, infantil und jähzornig. Ich bin froh, ist er nun endlich weg, und ich heule ihm keine Träne nach», kommentiert ein FCB-Fan. Er wünscht sich einen neuen Mann an der Spitze, der mit Bedacht gewählt wird. «Dort gehören Wirtschaftsexperten, Sportwissenschaftler, Juristen, Strategen und gut vernetzte Leute hin, aber keine Ansammlung von Ex-Tschüttelern.»





(jd)