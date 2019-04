Fanar rettete Kleinkind (3) aus dem Wasser

Am Dienstagnachmittag ereigneten sich in Laufen dramatische Szenen: Ein Dreijähriger war aus ungeklärten Gründen in die Birs geplumpst und trieb daraufhin rund 50 Meter bachabwärts. Der kleine Junge wurde nur leicht verletzt und mit einer Unterkühlung ins Spital gebracht. Zu verdanken war das einem unbekannten Mann, der den Dreijährigen kurzerhand aus dem Wasser rettete.

Doch der unbekannte Retter in der Not war so schnell verschwunden, wie er zur Stelle war. Die Polizei suchte in der Folge per Aufruf nach ihm.

Nun hat er sich gemeldet, wie die Baselbieter Polizei auf Facebook mitteilte. Es handelt sich um den 33-jährigen Fanar. «Mit seinem vorbildlichen Verhalten hat er dem Kind das Leben gerettet.

Als kleines Dankeschön überreichte ihm unser Mitarbeiter ein Präsent sowie ein persönliches Dankesschreiben von unserem Kommandanten», schreibt die Baselbieter Polizei.

(kom)