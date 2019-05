Er tanzt mit dem ungewöhnlichsten Partner

Dieses Wochenende beginnt in Basel das Young-Stage-Festival. Artisten aus aller Welt messen sich vor einer Jury und ringen um einen Preis-Pool von 12'000 Franken. Der Startschuss fällt heute Freitag, 10. Mai um 19.30 Uhr. Die Preisverleihung findet am Dienstag, 14. Mai, zur gleichen Zeit statt.

Neben dem Wettbewerb treten zahlreiche weitere Acts in der Stadt auf. So zeigt der Deutsche Martin Riedel auf dem Messeplatz, dass man auch mit einem Roboter tanzen kann. Seine Auftritte sind am Sonntag, 12. Mai, um 13.30, 15.15 und 16.45 Uhr zu sehen.



Diese Artisten ringen am Young Stage um die Krone. (Video: Young Stage)

