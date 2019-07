Durfte Ärztin depressiver Frau beim Sterben helfen?

Die Ärztin Erika Preisig muss sich am Mittwoch für einen Sterbehilfe-Einsatz verantworten. Im Juni 2016 begleitete sie eine 66-Jährige in den Tod, nachdem sie mit Preisigs Freitodbegleitungs-Organisation «Eternal Spirit» in Kontakt getreten war und den Wunsch äusserte, zu sterben. Die 66-Jährige öffnete an jenem Tag im Juni selbst die Handvenen-Infusion mit der tödlichen Dosis des Schlafmittels Natrium-Pentobarbital: Um 9.40 Uhr verstarb sie in einem Sterbezimmer, in einem Liestaler Gewerbegebiet.

Doch war die psychisch kranke Frau wirklich in der Lage, die Entscheidung über ihren Tod zu fällen und Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen? Oder hätte Preisig ihr die Dienste aufgrund ihrer Verfassung verweigern müssen? Die Staatsanwaltschaft sagt: Ja, die Ärztin hätte der 66-Jährige nicht beim Suizid helfen dürfen, etwa die Infusion setzen, durch die das Schlafmittel zu ihrem Herzen gelangte. Sie klagte Preisig wegen vorsätzlicher Tötung an.

Kein unabhängiges Gutachten

Die Patientin litt an einer «rezividierenden depressiven Störung und einer Somatisierungsstörung». Ihre Urteilsfähigkeit sei untergraben gewesen, so die Anklage. Sie habe darauf verzichtet, ein unabhängiges psychologisches Gutachten einzuholen und schrieb stattdessen ein eigenes. Unter anderem diente dieses eigens verfasste Gutachten Preisig als Grundlage, die Sterbebegleitung durchzuführen, so die Staatsanwältin.

66-Jährige drohte vom Balkon zu springen

Laut einem Bericht der «Schweiz am Wochenende» hatte die 66-Jährige mehrfach gedroht, sich vom Balkon des Altersheims zu stürzen, in dem sie lebte. Personen die ihr nahestanden gaben an, dass sie «zu 100 Prozent klar im Kopf gewesen sei». Ihren Wunsch zu sterben, habe sie bereits zwei Jahre vor ihrem Tod regelmässig geäussert.

Auf der Homepage von «Eternal Spirit» schreibt Preisig in einer Stellungnahme, dass die Frau ein «chronisches Schmerzsyndrom mit unerträglichen Bauch- und Muskelkrämpfen» gehabt habe. Mehrere Ärzte, die Heim-Stationsleiterin sowie ihr Sohn hätten ihre Urteilsfähigkeit bestätigt, schreibt Preisig.

Grosses Interesse am Prozess

Preisig habe aus «höchstperssönlichem Idealismus» gehandelt, so die Anklage. Dadurch dass sie der 66-Jährigen stets «suggeriert» habe, urteilsfähig zu sein, verwendete sie sie als «schuldlos handelndes Tatwerkzeug».

Im Kanton Basel-Landschaft ist es das erste Mal, dass eine Sterbehelferin, wegen vorsätzlicher Tötung angeklagt ist. Der Prozess ist von grossem öffentlichen Interesse, nicht zuletzt weil eine strittige Grundsatzfrage beurteilt wird: Wann dürfen Menschen mit einer psychischen Erkrankung Sterbehilfe in Anspruch nehmen? Das wegweisende Urteil wird am 9. Juli gesprochen.

