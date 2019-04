So sieht es aus, wenn ein Giraffenbaby laufen lernt

Am 27. März erhielten die Basler Zolli-Giraffen einen schwergewichtigen Zuwachs. Laut dem Basler Zoo stand das Giraffenjunge Quendrim trotz seiner 71 Kilogramm Startgewicht nach einer knappen halben Stunde auf den Beinen. Keine Stunde verstrich, bis er das erste Mal bei seiner Mutter, der Giraffen-Dame Kianga (10) trank.

Am Dienstag ging es für Qendrim das erste Mal an die frische Luft. Dort machte er dann auch mit der im Dezember geborenen Penda Bekanntschaft. Wild tollte der kräftige Sprössling mit seinen Artgenossen herum.

Nachwuchs bei Basler Zolli-Giraffen

Bei der Giraffen-Unterart, der Qendrim angehört, handelt es sich um die Kordofan-Giraffen. Diese kommen im Tschad, im nördlichen Kamerun, in der zentralafrikanischen Republik und eventuell noch im westlichen Sudan vor. Wegen des Verlusts von Lebensraum, den Kriegen, und der Jagd in diesen Gebieten, werden sie immer seltener. In ganz Afrika leben nur noch rund 70'000 Giraffen.

(jes)