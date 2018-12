FCB muss wegen WEF Spiel abblasen

Der FC Basel trifft am 26. Januar nicht auf seinen ehemaligen Trainer Urs Fischer – zumindest nicht in Basel. Die Behörden haben ein Freundschaftsspiel zwischen dem FCB und Union Berlin, wo Fischer nun Trainer ist, nicht bewilligt.

Schlechte Nachrichten aus der Schweiz: Unser Spiel beim @FCBasel1893 wurde nicht genehmigt 😕 https://t.co/5c7DIuQr97 — 1. FC Union Berlin (@fcunion) 28. Dezember 2018

Der Grund: Die Polizei ist an diesem Tag bereits ausgelastet. Während die Basler Beamten am WEF in Davos aushelfen, findet gleichzeitig in Kleinbasel der Vogel Gryff statt.

«Zu einem Fussballspiel des FC Basel gegen den FC Union Berlin werden viele Besucherinnen und Besucher – darunter Gäste aus Deutschland – erwartet, die ein gewisses Sicherheitsdispositiv erfordern», sagt Polizeisprecher Toprak Yerguz zur «Basellandschaftlichen Zeitung».

Der FC Basel entschuldigt sich auf seiner Homepage für die «verfrühte Ankündigung des Testspiels». «Beide Vereine sind derzeit in Gesprächen über eine Austragung der Partie in Berlin.»

(20M)