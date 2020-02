Fahrer (32) landet mit Auto im Garten

Ein 32-jähriger Lenker ist aus noch unbekannten Gründen mit seinem Subaru am Dienstagmittag in Zetzwil AG von der Hauptstrasse abgekommen und in einem Garten gelandet. Der Schweizer musste ins Spital. Die Polizei nahm dem Mann den Führerausweis ab.

Beim Selbstunfall auf der Hauptstrasse kurz nach 12 Uhr entstand ein Sachschaden von 20'000 Franken, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Zur Klärung der Fahrfähigkeit musste der Schweizer auf Geheiss der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm eine Blut- und Urinprobe abgeben.

(kle/sda)