«Ungünstiger kann man ein Auto nicht parkieren»

Gäbe es eine Super League für Falschparkierer in der Schweiz, wäre die Fahrerin dieses Autos gut im Rennen um die Wintermeisterschaft. Ein Leser entdeckte das dreist auf dem Trottoir an einem Fussgängerstreifen abgestellte Auto am Montagmorgen in der Basler Thiersteinerallee.

«Das Auto stand etwa zehn Minuten so da. Als die Fahrerin weiterfuhr, hat sie mich fast angefahren», sagt der Leser. Für ihr Verhalten zeigt er wenig Verständnis.

Vielleicht hätte die Frau auch besser auf dem im Foto sichtbaren freien Parkplatz parkiert, denn «etwa fünf Sekunden, nachdem sie weggefahren war, kam die Polizei», so der Leser.

Gefährlicher 120-Franken-Parkplatz

Ob die Polizei die Dame erwischt hat, kann Polizeisprecher Toprak Yerguz aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht kommunizieren. Er weist aber darauf hin, dass «Parkieren seitlich angrenzend an einen Fussgängerstreifen» eine Busse von 120 Franken zur Folge hat.

Auch Dominik Bucheli, Leiter Verkehrssicherheit bei Fussverkehr Schweiz, weist darauf hin, dass es verboten ist, dort zu parkieren. Er hebt auch die Gefährlichkeit der Situation hervor: «So müsste ein Kind ohne Sicht auf den Verkehr die Fahrbahn betreten», sagt er. Und die Einbiegenden aus der 30er-Zone hätten eine schlechte Sicht. «Das ist tatsächlich die ungünstigste Variante, wie man ein Auto an einem Fussgängerstreifen abstellen kann», schliesst er.

«Wer sein Fahrzeug so abstellt, beeinträchtigt die Verkehrssicherheit im Bereich des Fussgängerstreifens», betont auch Yerguz.

Kommt da überhaupt noch ein Tram durch?

Das Auto steht sehr nahe an den Tramgleisen, die durch die Thiersteinerallee führen. Könnte da ein Tram durchfahren, ohne es zu beschädigen? «Das ist aus dem Winkel, aus dem das Foto aufgenommen ist, schwierig zu beurteilen», sagt Sonja Körkel, Sprecherin der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB). Die Wagenführer hätten aber viel Erfahrung und würden mit Augenmass fahren.

«Wenn eine sichere Durchfahrt nicht möglich ist, würde der Fahrer anhalten und zuerst klingeln», sagt Körkel. Bei einem derart parkierten Auto bestehe die Möglichkeit, dass der Halter sich in der Nähe befindet. «Kann die Blockierung so nicht sofort behoben werden, wird die Leitstelle informiert und gemeinsam mit der Polizei die nötigen Schritte eingeleitet, um die Strecke so rasch wie möglich wieder frei zu bekommen», so die Sprecherin.

(las)