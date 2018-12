Fasnacht 19 und Muba geben alles «bis zletscht»

Am Freitag, 28. Dezember, wurden im Volkshaus in Basel Motto und Plakette für die Fasnacht 2019 vorgestellt. Ersteres ist mit «bis zletscht» eine Hommage an den Ändstraich und an die scheidende Mustermesse Basel (Muba). Die Sujets figurieren auch auf der Plakette. So ist die ikonische Uhr der Messehalle 2 als Laterne umringt von Fasnächtlern zu sehen.

Der Ändstraich um 4 Uhr am Donnerstag markiert das Ende der drey scheenschte Dääg und ist somit ein emotionaler Moment für alle Fasnächtler, wie Adrian Kunz, Plakettenverantwortlicher beim Fasnachts-Comité, sagt.

Er wird erstmals auf einer Plakette thematisiert. Ebenfalls zu sehen ist auf der rechten Seite ein Mitarbeiter der Stadtreinigung, der auch wartet, bis es 4 Uhr schlägt, um mit seiner Arbeit zu beginnen.

Würdiger Abschied

Weil die Muba nach 103 Ausgaben im Jahr 2019 ebenfalls ihren Ändstraich erlebt, wollte man die Themen kombinieren. Sowohl Fasnächtler wie auch die Muba würden «bis zletscht» alles geben. So verabschiede man «die Mutter aller Messen in Würde», so Kunz.

Die neue Plakette stammt aus der Feder von Tarek Moussalli. Er hatte bereits jene von 2015 geschaffen. Die Erstausgabe wird ab 5. Januar verfügbar sein, an den Preisen ändert sich nichts. Die Kupfervariante gibt es für neun Franken, Silber für 18, Gold für 45 und Bijou sowie Bijou mit Anhänger für jeweils 100 Franken.

(las)