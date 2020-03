Wird die Basler Fasnacht verschoben?

Umfrage Warst Du schon mal an der Basler Fasnacht? Jä allewyyl!

Ich war schon am Morgestraich.

Ich war schon an diesem Umzug, äh Cortège.

Lozärner Fasnacht ist viel geiler.

Nein, mit Fasnacht kann ich gar nichts anfangen.

Noch nicht. Aber ich habe es fest vor.

Vor genau hundert Jahren beschloss die Basler Regierung wegen der Grippewelle ein Versammlungsverbot. Aus diesem Entscheid resultierte, dass die Fasnacht erst abgesagt und in einem weiteren Schritt verschoben wurde. Ob die «drey scheenschte Dääg» dieses Jahr zu einem anderen Zeitpunkt durchgeführt werden, ist noch ungewiss, wie Fasnachts-Comité-Obfrau Pia Inderbitzin an der Medienkonferenz zur Fasnachts-Absage kommunizierte. «Ich bitte um Verständnis, dass wir die Frage schlichtweg noch nicht beantworten können.» Eine Online-Petition, die das Verschieben der Fasnacht fordert, findet bereits nach wenigen Stunden grossen Anklang.



Was passiert am Morgestraich um 4 Uhr mit den Lichtern?

«Das Licht wird am Morgestraich nicht abgestellt», so Inderbitzin. Wie an einem regulären Montagmorgen werden die Strassenlaternen in Basels Innenstadt brennen.

Aber auf Schnitzelbängg muss ich nicht verzichten?

Die grossen Schnitzelbängg-Veranstaltungen wurden von den privaten Veranstaltern abgesagt. Auch wenn die Anlässe nicht über 1000 Personen umfassen würden, halten sich die grossen Organisatoren an die Weisung der Regierung, keine Fasnachtsveranstaltungen durchzuführen. «Die Bänke werden vom Comité gebeten, sich an das Verbot zu halten und in keinen öffentlichen Lokalen und Beizen aufzutreten», schreibt etwa das Schnitzelbank-Comité.

Wie fahren Tram und Busse?

Da die Basler Fasnacht und Baselbieter Fasnachten nicht stattfinden, verkehren die Trams und Busse der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) auch an den Fasnachtstagen im normalen Fahrplan. Der angekündigte Fasnachtsfahrplan ist nicht mehr gültig, so die BVB.

Darf der Chef meine freien Fasnachtstage streichen?

Kleinere Verkaufsgeschäfte haben normalerweise während der Fasnacht geschlossen. Auch viele grössere Unternehmen geben ihren Angestellten am Montag- und Mittwochnachmittag frei. Doch was, wenn der Chef jetzt doch will, dass seine Angestellten regulär zur Arbeit kommen? «Der Arbeitgeber darf die ursprünglich freien Tage aufheben. Der Weisung ist Folge zu leisten», sagt Benjamin Plüss, Gewerkschaftssekretär der VPOD Region Basel. Es gelte jedoch, den Einzelfall zu prüfen. Gerade wenn die Betreuungssituation von Kindern nicht gewährleistet ist, zeigt der Chef im Idealfall Kulanz. Bei Problemen wenden sich Angestellte an die zuständige Gewerkschaft, so Plüss.

Was passiert mit den Tonnen an Orangen, die nun nicht verteilt werden?

Der WOP-Shop, der die Wagencliquen mit Ware beliefert, reicht den Fasnächtlern die Hand, wie er auf Facebook schreibt. Verderbliches Material muss nicht abgeholt werden. «Alle Waren die keinen Abnehmer finden, werden wir kommende Woche vor dem Shop in Zunzgen verteilen. Wir sind gerne auch bereit, Orangen oder Blumen für einen guten Zweck zu spenden», so der Laden. Der Beitrag wurde bis am Samstagnachmittag bereits über 200 mal kommentiert und 1350 mal geteilt. Mimösli und Rosen werden voraussichtlich in Altersheimen und Spitälern verteilt.



Die «Räpplifrässer» Clique hat bereits einen Abnehmer gefunden: Sie stellt ihre 400 Kilo Orangen dem Universitäts-Kinderspital beider Basel zur Verfügung, wie Telebasel berichtet.

Was tun, wenn es mir mein Fasnachts-Herz zerreisst?

Wer nicht ohne Piccolo- und Trommelklänge, nicht ohne Schnitzelbängg und Cortège leben kann, für den hat Telebasel ein Trostpflaster: Der Regionalsender zeigt drei Tage lang die Highlights der Fasnacht 2019.





(jd)