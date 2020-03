Fasnächtler versorgen Familien in Quarantäne

«Heute haben wir vom Fasnachts-Comité ein Päckli geliefert bekommen, weil wir in Quarantäne sind. Ich finde das eine mega schöne Geste», äussert eine Mutter ihre Freude in einem Post in einer lokalen Facebook-Gruppe. Wie viele andere Personen ist auch ihre Familie von Massnahmen betroffen, welche die unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus verhindern sollen. Wer Kontakt zu einer positiv auf den neuen Virus getesteten Person hatte, steht aus Sicherheitsgründen 14 Tage unter Hausarrest.

Die Mutter aus Riehen scheint die auferlegte Quarantäne gelassen anzunehmen. «Wir sehen es locker. Es ist auch schön, Zeit als Familie zu haben», schreibt sie in einem Kommentar. Über das Obst- und Süssigkeiten-Paket freut sie sich sehr. «Finde das eine mega schöne Geste», bedankt sie sich im Facebook-Post. Die Aktion kommt bei den Riehenern gut an. User kommentieren mit «Find ich super!» und «tolle Idee» und wünschen den betroffenen Familien alles Gute.

Nicht nur Corona-Betroffene dürfen sich freuen

Hinter der Idee, Orangen, Schokolade und weitere Fasnachts-Wurfwaren an Quarantäne-Betroffene zu verschenken, steht die Wagenclique Stadtdyfeli, wie die «bz» berichtete. Der Kantonsarzt hat nach Absprache die Adressen der Betroffenen an die Fasnächtler weitergegeben. So konnten sich Personen, die derzeit in Riehen und Basel unter Hausarrest stehen, am Montag über ein Päckli freuen. Ausserdem sammelt die Clique gemeinsam mit der Organisation «be aware and share» am Montag und Dienstag das Wurfmaterial der Cliquen, um sie an soziale Institutionen zu verteilen.

Fast 3 Tonnen Lebensmittel verteilt

Die Däfilutscher verteilten unterdessen ihre Blumen im Altersheim und übergaben die Orangen an die Schweizer Tafel, wie die «Basler Zeitung» am Dienstag berichtet. Auch die Tafel rief über Facebook zur Abgabe der überflüssigen Lebensmittel für Bedürftige auf.

Nicht nur Cliquen, sondern auch Restaurants geben ihre vergebens gekauften Esswaren an die Tafel ab. Diese beliefert aufgrund des Überangebots ausnahmsweise nicht nur Bedürftige, sondern auch Altersheime und Gefängnisse. «Seit unseren Aufruf konnten wir sage und schreibe 2,8 Tonnen Lebensmittel abholen und verteilen», teilt die Schweizer Tafel am Dienstagvormittag über Facebook mit.

(lb)