Mann nach Grossbrand in Altstadt festgenommen

Am Freitag 16. August, kurz nach 2 Uhr, kam es in einer Liegenschaft in der Rheingasse in Basel zu einem Brandfall. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass das Feuer in einem der oberen Stockwerke ausgebrochen war, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Dabei entstand grosser Sachschaden. Die Liegenschaft ist nicht mehr bewohnbar und konnte aufgrund möglicher Einsturzgefahr noch nicht betreten und durchsucht werden.



Der Brand war von Weitem aus zu sehen. (Video: Leser-Reporter)

Die Brandursache ist nach wie vor Gegenstand von Abklärungen der Kriminalpolizei und verschiedener Instanzen. Zwischenzeitlich konnte ein 35-jähriger Schweizer, der sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Liegenschaft aufgehalten hatte wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung festgenommen werden. «Die Person ist nicht im Gebäude wohnhaft», erklärte Peter Gill, Sprecher der Basler Staatsanwaltschaft auf Anfrage.



Ein Grossaufgebot konnte das Feuer nach mehrstündigem Einsatz unter Kontrolle bringen. (Video: Leser-Reporter)

Nach wie vor werden Personen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft (061 267 71 11) oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

(las)