Feuerwehr im Einsatz von Laserpointer geblendet

In der Nacht auf Sonntag musste die Basler Berufsfeuerwehr ausrücken, um an der Grenze zu Allschwil BL ein Dach zu sichern. Dabei wurden die Feuerwehrleute aber unvermittelt durch einen Laserstrahl an der Arbeit gehindert. Eine Patrouille der Basler Kantonspolizei eruierte in der Folge die Strahlenquelle und musste die Baselbieter Kollegen aufbieten, weil der Täter auf der anderen Seite der Kantonsgrenze in Allschwil BL war.

In der Folge konnte bei einem 51-jährigen Mann der Laserpointer sichergestellt werden. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft hat nun ein Verfahren eröffnet wegen Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall (NISSG), wie die Behörde auf Anfrage bestätigte.

Ob ein Feuerwehrmann durch die Blend-Attacke verletzt wurde, ist nicht bekannt. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft machte dazu keine Angaben. Bekannt ist nur, dass der Mann zur Abklärung ins Augenspital musste.

«Laserpointer sind kein Spielzeug»

Beim sichergestellten Laserpointer handelt es sich um ein verbotenes Gerät der Laserklasse 3B. «Offenbar kann man es nicht genug betonen: Laserpointer sind kein Spielzeug», schreibt Raphael Schneider, der Social-Media-Polizist der Basler Kapo. Dieser hat auf Facebook und Instagram vom Einsatz berichtet und Fotos des sichergestellten Geräts gepostet.

Dort äussern User neben Genesungswünschen für den Feuerwehrmann viel Unverständnis für die Tat. «Unglaublich, was da mittlerweile abgeht», regt sich einer auf.

(lha)