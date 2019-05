Katze miaute, bis die Polizei alarmiert wurde

Mit lautem Miauen machte sich die Katze in Not am Donnerstagnachmittag auf ihre Notlage bemerkbar. Aus noch nicht geklärten Gründen hatte sich das Büsi am Ufer der Ergolz in Gelterkinden in die Bredouille gebracht. Eine Mutter, die mit ihren Kindern vorbeispazierte, habe die Hilfeschreie gehört und die Polizei alarmiert, berichtet ein Leser-Reporter. Diese bestätigte den Eingang der Meldung kurz nach 15 Uhr. «Die Katze hatte sich unglücklich am Uferbereich verfangen», so der Leser-Reporter.

Vor Ort rief die Polizei ihrerseits die Feuerwehr der Region Gelterkinden, die über das nötige Gerät zur Rettung der Katze verfügte. Als die Feuerwehr dann mit einer Leiter hinunter stieg, versuchte die Katze laut einem Leser-Reporter zunächst, die Flucht zu ergreifen. Erfolglos. Die Feuerwehr brachte das Büsi schliesslich wohlbehalten in einer Transportbox vor den Augen und dem Applaus einiger Schaulustiger in Sicherheit.

(jes)