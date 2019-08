«Wissen nicht was los ist, Türen wurden verriegelt»

Mehrere Leser-Reporter berichten, dass der Basler Euro-Airport kurz vor Dienstagmittag geschlossen und evakuiert wurde. «Ich kam um etwa 11.30 Uhr beim Flughafen an und wollte reingehen. In diesem Moment wurden alle Türen verriegelt und mit der Evakuierung des Gebäudes begonnen. Wir wissen nicht, was los ist», erzählt eine Leser-Reporterin.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Ein weiterer Leser meldet: «Fluggäste wurden durch die französische Polizei in Gängen eingesperrt und können nicht raus.» Man erhalte keine Informationen von den Behörden.

Zwei Gepäckstücke ohne Besitzer



Wie die zuständige Mediensprecherin, Vivienne Gaskell, auf Nachfrage von 20 Minuten sagt, wurden im Gebäude zwei herrenlose Gepäckstücke gefunden. Nachdem sich die Besitzer auf die Lautsprecher-Durchsagen hin nicht gemeldet haben, habe man beschlossen, das Gebäude sicherheitshalber zu evakuieren.

Die Entschärfungseinheit sei unterwegs, um die Gepäckstücke zu untersuchen. Gaskell geht davon aus, dass der Normalbetrieb in Kürze wieder aufgenommen werden kann.

Update folgt...

(kom)