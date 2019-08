25-Jährige mitten am Tag in Treppenhaus überfallen

Am Freitagnachmittag wurde eine 25-jährige Frau in der Feldbergstrasse, in einem Mehrfamilienhaus nahe beim Riehenring, Opfer eines Raubes. Sie wurde dabei verletzt. Das teilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am Samstag mit.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass ein Unbekannter die 25-Jährige im Treppenhaus beim Betreten der Wohnung angesprochen und von ihr Geld gefordert hatte. In der Folge drohte der Mann und drängte die Frau in die Wohnung.

Mit Stichwaffe verletzt

Mit einer Stichwaffe verletzte er das Opfer, raubte das Mobiltelefon und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Frau begab sich anschliessend vor das Haus, wo ihr Passanten zu Hilfe kamen. Sie wurde ins Spital gebracht. Eine sofortige Fahndung verlief bisher erfolglos.

Der Unbekannte wird folgendermassen beschrieben: 40-50 Jahre alt, etwa 190 Zentimeter gross, weisse Hautfarbe, braune Haare, sprach Englisch, trug Sonnenbrille, blaues T-Shirt, lange Jeanshose und Baseball Mütze.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in

Verbindung zu setzen.

(mon)