Frau (37) von Nachbar in Wohnung erstochen

In einem Mehrfamilienhaus am Rande der Kernstadt von Lörrach ereignete sich am Sonntagnachmittag eine Bluttat. Ein Mann tötete seine 37-jährige Nachbarin in deren Wohnung, wie die Staatsanwaltschaft Lörrach und das Polizeipräsidium Freiburg am Montag ein einer gemeinsamen Pressemitteilung mitteilten.

Der 38-jährige Mann betrat aus noch unbekanntem Grund die Wohnung seiner Nachbarin und stach dort mehrfach mit einem Küchenmesser auf diese ein. Ein Nachbar alarmierte die Polizei. Der Tatverdächte, ein deutscher Staatsbürger, sei bei deren Eintreffen aus seiner Wohnung gekommen und liess sich widerstandslos im Treppenhaus festnehmen, erklärte Polizeipressesprecher Jörg Kiefer aus Anfrage.

Der Tatverdächtige sei bislang noch nicht kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten, hiess es. Er wird im Laufe des Montags dem Haftrichter vorgeführt. «Er hat sich zur Tat bislang noch nicht geäussert», so Kiefer. So ist auch das Tatmotiv bisher unbekannt. «Täter und Opfer wohnten Tür an Tür und kannten sich nachbarschaftlich», so Kiefer. Mehr wisse man zurzeit noch nicht.

(lha)