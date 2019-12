Killerin von Ilias (7) ist schuldunfähig

Seit sie den 7-jährigen Ilias im St.Galler-Ring in Basel niedergestochen hat, befand sich A.F. in Untersuchungshaft. Nun ist das Strafverfahren wegen Mordes abgeschlossen. Gestützt auf ein psychiatrisches Gutachten liegt eine Schuldunfähigkeit vor, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilt. Sie beantragt deshalb die Verwahrung der 75-jährigen Schweizerin.

Am 21. März 2019 wurde Ilias auf dem Heimweg von der Schule attackiert. Plötzlich tauchte eine ältere Frau auf und stach auf ihn ein. Dabei erlitt der 7-jährige Kosovo-Albaner schwere Verletzungen am Hals, denen er später im Spital erlag.

Geständnis per SMS

Die mutmassliche Täterin A.F. hatte sich nach dem Angriff in Richtung Schützenmattpark entfernt. Mittels SMS teilte sie mehreren Personen und Institutionen mit, dass sie ein Kind getötet habe.

Zwar löschte sie die Nachricht wieder, jedoch folgte kurz nach der der Tat ein neues SMS, das an zahlreiche Personen versandt wurde. Darin heisst es: «Hoi ihr Lieben. Habe ein Kind getötet, damit ich mein Eigentum zurückbekomme. Stelle mich der Polizei und übernehme die Verantwortung, sofern ich nicht als Staatsfeind umgebracht werde.»

(kat)