Video zeigt wüste Schlägerei vor Club

Zuerst kommt es zu einer Auseinandersetzung in einer Frauengruppe, dann schlagen unvermittelt zwei Männer aufeinander ein – ohne ersichtlichen Grund. Ein Augenzeuge hat das gewalttätige Treiben vor einem Basler Club gefilmt. Am Donnerstag gelangte das Video über einen Leser an 20 Minuten.

Die Szenen sollen sich in der Nacht auf den 24. Februar vor dem Balz-Club in Basel abgespielt haben. Nach kurzer Zeit ist zu sehen, wie die Sicherheitsmitarbeiter in die Auseinandersetzung eingreifen und die Streithähne voneinander trennen.

War Alkohol im Spiel?

«Die Security muss auf jeden Fall dazwischen gehen, um Leib und Leben zu schützen», sagt Claudio Rudin vom Balz-Club. Der Vorfall selber ist ihm nicht bekannt, er weist aber darauf hin, dass der Sicherheitsdienst auch vor dem Club eingreife. Dafür sei das Personal auch ausgebildet.

«Wir haben eigentlich nie solche Vorfälle», so Rudin weiter. Er könne nicht sagen, ob es sich bei den Streitenden um Besucher seines Clubs handle. «Wenn Leute betrunken sind, können Streitigkeiten leider eskalieren», sagt er. Normalerweise bleibe es allerdings ruhig. Der Balz Club hat tatsächlich keinen einschlägigen Ruf in Basel und ist auch bei Studenten eine beliebte Adresse.

Laut dem Leser dokumentiert die Szene aber keinen Einzelfall: Er habe schon ähnliche Situationen vor dem Club erlebt. «Ich wurde auch schon angepöbelt», sagt er.

Kein Polizeieinsatz

Die Basler Polizei hat vom Vorfall keine Kenntnis. Letzteres wertet Rudin als gutes Zeichen: «Die Security alarmiert bei schwerwiegenden Fällen immer die Polizei. Wenn das hier nicht der Fall war, wurde wohl niemand verletzt. Darum bin ich froh.»

Hast Du auch schon Gewalt im Nachtleben erlebt? Berichte uns von Deinen Erlebnissen. Angaben werden vertraulich behandelt.



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(las)