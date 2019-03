Erregte Erpel hupen um die Gunst der Weibchen

Wer am Entenweiher des Basler Zollis vorbeispaziert, wird eigenartige Laute vernehmen. Dabei handelt es sich um die Rufe der Eiderenten-Männchen, die mit ihrem «Hupen» die Aufmerksamkeit der Entendamen für sich gewinnen wollen.

Laut einer Medienmitteilung des Basler Zollis dürfte das frühlingshafte Wetter mit dafür verantwortlich sein, dass das Balzen bei den Eiderenten bereits jetzt seinen Anfang nimmt. Dabei veranstalten die Erpel einen imposanten Verführungstanz, bei dem sie sich aufrichten, den Kopf in den Nacken werfen und diesen wild hin und her drehen.

Frühlingsgefühle bei den Eiderenten

Arktische Profitaucher

Eiderenten, die von ihrer Statur her grösser sind als die Stockenten, kommen insbesondere an der arktischen Küste des Atlantiks und des Pazifiks vor. Durch ihre Federn, mit denen sie auch ihre Nester ausstatten, sind sie an das eisige Klima angepasst. Auch die Menschen haben die Eiderdaunen als Füllmaterial für ihre Bettwaren entdeckt.

Erst seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sieht man diese Entenart auch vermehrt in der Schweiz. Grund dafür ist die Vermehrung der Wandermuscheln, von der sich die Eiderenten ernähren. Ihre Tauchkünste sind dabei sehr beeindruckend: So tauchen sie für die Nahrungsaufnahme vollständig unter Wasser, um dort an Schnecken, Krebse, Muscheln, und sogar Fische zu gelangen.

(jes)