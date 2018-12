Für diesen Fels pilgert die ganze Welt ins Baselbiet

Eisklettern ist wahrscheinlich nicht das erste, was einem in Zusammenhang mit dem Kanton Baselland in den Sinn kommt. Doch genau diese Disziplin hat der Baselbieter 1600-Seelen-Gemeinde Diegten eine Weltattraktion beschert. Dabei handelt es sich ausgerechnet um eine Felswand, die eigentlich gar nicht gut zum Klettern geeignet ist.

Zumindest nicht für normales Sportklettern. «Dafür ist der Fels zu feucht und strukturlos», sagt Jonas Allemann von der IG Klettern Basler Jura. Doch fürs Drytoolen, also Klettern mit Spitzhacke und Eisschuhen im Fels, eigne er sich sehr gut. Im Kalkgestein finde man mit dem Eiswerkzeug guten Halt. Und weil Eiskletterer auch im Sommer trainieren wollten, kämen sie unter anderem nach Diegten. «Es gibt nur zwei oder drei solche Felsen in ganz Europa. Für mich als Local ist es fantastisch, so eine Grotte 30 Minuten von zuhause entfernt zu haben», so Allemann.

Kletterer finden sich laut Allemann dort ein, um sich für Wettkämpfe oder alpine Berggänge vorzubereiten. «Die Routen gehören schliesslich zu den anspruchsvollsten der Welt», sagt er.

Anspruchsvolles Kletter-Mekka im Baselbieter Jura

Laut einem Bericht des «Tages-Anzeigers» reisen die Drytooler aus aller Welt an, um in der Diegter Grotte zu klettern. Neben vielen Schweizern seien auch Sportler aus Tschechien, Russland, Kanada und Südkorea unter den Klettertouristen.

«Wir staunen manchmal selber, aus welchen Ländern die Leute kommen, um hierher zu klettern», sagt der Diegter Bürgerratspräsident Willi Häfelfinger. Vor allem die Felspartie mit dem starken Überhang mache die Routen zu einer grossen Herausforderung.



So sieht Drytooling an der Diegter Kalksteinwand aus. (Video: Luca Osswald)

«Es ist sehr spannend», sagt auch Tobias Eggimann, Geschäftsführer von Baselland Tourismus. Die Grotte sei in der Szene bekannt und die Besten der Welt würden dort klettern. Das habe allerdings auch einen Haken: «Der Ort ist nicht für den Breitensport geeignet, da er zu anspruchsvoll ist. Nicht jeder kann einfach hingehen und losklettern.»

Empfindliche Umwelt

Während sich die Kletterer an der Wand austoben dürfen, sind dem Spass aber auch Grenzen gesetzt. «Die Kletterer müssen sich strikt an die vorgegebenen Routen halten», betont der Bürgerratspräsident. Und auch Eggimann sagt: «Wegen dem Umweltschutz ist das Gebiet stark reglementiert.» So dürfe zum Beispiel aus Rücksicht auf die Tiere im umgebenden Wald nicht nachts mit Scheinwerfern geklettert werden.

Und: «Alle, die dort Klettern, sollten keine Abfälle liegen lassen», bittet Kletterer Allemann.

