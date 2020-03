«Sie haben feige ein wehrloses Opfer getreten»

Die Bilder der Strassenschlacht in Basel schockierten die Schweiz. Am späten Abend des 19. Mai 2018 überfielen Hooligans Fans des FC Basel, die nach dem letzten Saisonspiel gegen den FC Luzern friedlich miteinander feierten. Der Mob bestand aus rund 40 Anhängern des FC Zürich, des Grasshopper Clubs Zürich und des Karslruher SC.

Am Montag wurden die Angeklagten verurteilt. Die elf Beschuldigten im Alter zwischen 23 und 36 Jahren sassen dicht an dicht in einer Reihe vor der Richterin und nahmen ihr Urteil entgegen. Die Beschuldigten wurden allesamt verurteilt. Das gerichtliche Nachspiel der Strassenschlacht endet für drei der beteiligten Hooligans im Gefängnis. Das Basler Strafgericht verurteilte die Schläger zu Haftstrafen.

Ein in Zürich wohnhafter Syrer muss drei Jahre hinter Gitter. In seinem Fall sah das Gericht ausnahmsweise von einem Landesverweis ab. Das Strafmass ist damit deutlich unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die 56 Monate Gefängnis und einen 12-jährigen Landesverweis forderte.

«Die Person war wehrlos»

Die Tat des Syrers sei als «sehr, sehr feige» einzuordnen, so die Gerichtspräsidentin. Er habe zwei am Boden Liegende Personen mit vier Tritten gegen den Kopf traktiert. «Die Opfer waren völlig kampfunfähig. Es ist nur dem Zufall zu verdanken, dass sie keine lebensgefährliche Verletzungen aufwiesen», so die Richterin.

Ein 32-jähriger Zürcher erhielt eine teilbedingte Freiheitsstrafe: Ausgesprochen wurden 22 Monate, davon 16 Monate unbedigt. Übrig bleibt ein halbes Jahr, wobei ihm die Untersuchungshaft von diesen sechs Monaten abgezogen wird. Er habe sein Opfer, das bereits am Boden lag mit einer völligen Gleichgültigkeit brutal getreten. «Die Person war wehrlos, sie machte keinen Wank und war bereits k.o.», so die Richterin in der Urteilsbegründung.

Gefängnis- und Geldstrafen

Ein 23-jähriger Zürcher muss für sechs Monate ins Gefängnis. «Einschlägige Vorstrafen und eine gewisse Unbelehrbarkeit» waren der Grund, dass seine Strafe nicht bedingt ausgesprochen wurde.

Fünf Zürcher Schläger kassierten bedingte Freiheitsstrafen zwischen vier bis siebeneinhalb Monaten. Ein deutscher Wirtschaftsinformatik-Student bekam acht Monate bedingt und ein Zürcher je sechs Monate. Zwei weitere Chaoten wurden zu Geldstrafen verurteilt.



Zürcher Hooligans werden von Basler Ultras am 19. Mai 2018 in der Redingstrasse zurückgedrängt. (Video: Leser-Reporter)

