Gekündigte Frauen wollen Job nicht zurück

Am 20. Juni erhielten zwei Mitarbeiterinnen des Kunstmuseums die Kündigung, weil sie am am Frauenstreik teilnahmen. Gemäss ihrer Vorgesetzten waren diese zu spät über die Streikteilnahme informiert worden. Zwar hatte das Museum die Kündigungen in der Zwischenzeit wieder zurückgezogen – die beiden Frauen haben aber angegeben, dort nicht mehr arbeiten zu wollen, wie die «bz Basel» berichtete.

Die Frauen waren am Morgen des 14. Juni, am Tag des nationalen Frauenstreiks, zur Arbeit erschienen. Jedoch erklärten sie ihrem Tagesverantwortlichen, dass sie um 15.24 Uhr gehen, um sich dem Demonstrationszug des Frauenstreiks anzuschliessen.

Auf die Kündigung folgte promt eine Online-Petition, in der gefordert wurde, das die Kündigungen zurückgezogen werde. 3642 Menschen unterschrieben die aus Gewerkschaftskreisen lancierte Forderung. Nach vier Tagen widerrief das Museum in Absprache mit der Basler Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann die Kündigung.

Museumsdirektor verteidigt Kündigung

Die Ablehnung des Wiedereinstellungs-Angebotes ist laut der «bz Basel» einem Schreiben zu entnehmen, das Museumsdirektor Josef Helfenstein an Donatoren, Kunstkommissionsmitglieder und Förderer des Kunstmuseums Basel richtete.

Durch den Brief lässt sich die Stimmung in der Institution nach dem Shitstorm erahnen: Helfenstein verteidigt erneut den Kündigungsentscheid, schliesslich hätten die Frauen eine Lücke im Sicherheitsdispositiv des Museums provoziert. Jedoch habe man die Emotionen in diesem speziellen Fall unterschätzt.

Ungeschickte Kommunikation

Helfenstein schimpft auch über die mediale Berichterstattung. Im populistischen Mainstream sei differenzierte Berichterstattung nicht gefragt. Verantwortung für fehlende Sorgfalt und Verzerrung werde nicht übernommen.

Mit seinen jetzt publik gewordenen Äusserungen zu dieser Angelegenheit wird sich Helfenstein allerdings nicht nur Freunde machen. «Seine Kommunikation ist ungeschickt», meint SP-Grossrätin und Gewerkschafterin Kerstin Wenk. Vielleicht liegt es daran, dass seine Kommunikationschefin in den Ferien ist.

