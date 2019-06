Gemeinderat zieht Hügel-Prügel-Festival Stecker

«Jede Zecke freut sich auf das Fest», heisst es im bizarren Video-Clip mit dem für das Hügel-Prügel-Festival Werbung gemacht wird. Doch daraus wird nichts. Der Riehener Gemeinderat hat am Dienstagabend beschlossen, dass man die Veranstaltung in Riehen nicht haben wolle. Das sagte Gemeindepräsident Hansjörg Wilde gegenüber Telebasel.

Umfrage Geht das Video zu weit? Ja, eindeutig.

Nein, ich finde es gut.

Mir gefällt es zwar nicht, aber ich würde es durchgehen lassen.

Ich bin unschlüssig.

Die Verwaltung wurde nun damit beauftragt, die Organisatoren des Festivals ausfindig zu machen und «das Ganze bis Donnerstag zu bereinigen».

Die Urheber des Videos blieben bis jetzt unbekannt. Sie kündigten im Video und auf Facebook eine Parallel-Veranstaltung zum etablierten Hill-Chill-Festival im Sarasinpark an, an der die Death-Metal-Combo Gravpel auftreten soll. Der Gemeinderat versicherte indes, dass er weiterhin zum Hill Chill stehe. «Die Nebenveranstaltung Hügel Prügel wollen wir aber nicht». so Wilde.

(lha)