Glückspilz räumt im Casino zwei Millionen ab

Mehr als zwei Millionen Franken (genau 2'017'995 Franken) hat ein Glückspilz aus der Region am Donnerstag, 30. Mai kurz vor Mitternacht im Grand Casino Basel abgesahnt, wie das Spielhaus am Sonntag mitteilte. Das Geld kommt aus dem Swiss Jackpot.

Umfrage Haben Sie schon einmal etwas gewonnen? Ja, ich habe schon richtig abgesahnt.

Schon, aber nichts Nennenswertes.

Nein, ich habe nie etwas gewonnen.

Ich weiss es nicht.

«Er hat sich riesig gefreut und konnte es am Anfang kaum glauben», sagt Geschäftsführer Marcel Wenger am Montag zu 20 Minuten. Die glückliche Kombination sei am Automaten mit der Nummer 236.10 gefallen.

Einsätze und Gewinne aus der ganzen Schweiz

Der Swiss Jackpot speist sich aus Einsätzen aus den Automaten von sieben verschiedenen Casinos in der Schweiz und kann an jedem der Geräte gewonnen werden. Die richtige Kombination wird per Zufall ausgewürfelt. Der Mindesteinsatz liegt bei einem Franken.

Die zwei Millionen Franken sind bei weitem nicht der höchste Gewinn in Basel. Erst im Februar dieses Jahres durfte sich ein Gewinner über drei Millionen freuen. Laut Bühler liegt der Basler Rekord bei 5,6 Millionen Franken und wurde im Jahr 2006 aufgestellt. Der bis dato schweizweit grösste Jackpot wurde 2016 in Zürich geknackt: Die Gewinnsumme betrug 7,5 Millionen Franken.

(las)