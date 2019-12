«Die Menschen in der Kirche hatten Angst»

An Heiligabend störten Linksextremisten den Gottesdienst der in der Dorfkirche Kleinhüningen in Basel. Sie werfen der Pfarrerin Christine Dietrich Islamfeindlichkeit vor. Die Kirche sieht durch die Störung eines der wichtigen Gottesdienste eine Linie überschritten.

«Gemeindemitglieder hatten Angst»

«Sie entrollten ein Transparent mit dem Schriftzug ‹Frieden statt Hetze› und verlasen eine Art Anklageschrift», sagt Matthias Zehnder, Sprecher der Evangelisch-Reformierten Kirche Basel-Stadt. Zudem hätten die Extremisten Flyer verteilt und hätten vom Sigristen und mehreren aufgebrachten Gemeindemitgliedern bestimmt – jedoch ohne Gewalt, wie Zehnder betont – aus den Räumlichkeiten gedrängt werden müssen.

Viele der Gemeindemitglieder hätten Angst gehabt, so Zehnder. «Vermummte Menschen in einer Kirche, da kommt einem einiges in den Sinn. Ältere sind wehrlos und Kinder können es nicht richtig einordnen», sagt er. Dass die Aktion an einem der wichtigsten Gottesdienste im Jahr, der eigentlich der Stille gewidmet sei, durchgeführt wurde, empfinde die Gemeinde zudem als «heftige Störung».

Vermummte stürmen an Heiligabend Basler Kirche

Kritik ja, aber nicht so

Dass Christine Dietrich wegen ihres Engagements für «Politically Incorrect» umstritten ist, kann Zehnder verstehen. «Ihre Positionen werden intern diskutiert, aber am Ende wurde sie demokratisch als Pfarrerin und in den Kirchenrat gewählt», sagt er. Solange ihr nichts strafrechtlich Relevantes nachgewiesen werde, bleibe Dietrich in ihrem Amt. Ein Instrument zur Amtsenthebung liege der Kirche nicht vor.

«Es ist jederzeit möglich, innerhalb der Kirche über unterschiedliche Meinungen zu diskutieren», hält Zehnder fest. «Es geht aber nicht, ausgerechnet in der Stillen Nacht einer ganzen Kirche lautstark die eigene Meinung aufzuzwingen. Damit wurde eine Linie überschritten», so der Sprecher. Deshalb werde nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Nötigung geprüft.

Verfahren vor Jahren eingestellt

Hintergrund ist, dass Dietrich vor Jahren für die islamfeindliche Plattform «Politically Incorrect» schrieb. Die Extremisten kritisieren, dass sie sich nie richtig von ihren Aussagen distanziert habe. Zudem wird ihr vorgeworfen, Kontakte zu Rechtsradikalen zu pflegen. Die Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland eröffnete eine Untersuchung gegen Dietrich, als sie noch in Finsterhennen BE tätig war, stellte das Verfahren 2011 aber ein.

