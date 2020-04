Granate am Rhein-Ufer entdeckt

Laut mehreren Lesern findet zurzeit in Basel ein Polizeieinsatz statt. «Am Rhein-Ufer wurde ein Blindgänger gefunden. Das ganze Quartier Grenzacherhof wurde abgesperrt», schreibt ein Mann.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Und ein anderer Leser, der vor Ort war, meint: «Plötzlich hatten die Bauarbeiter die Granate ausgegraben. Das war schon seltsam und beängstigend.» Laut dem Leser sei die Polizei aber schnell eingetroffen: «Wegen akuter Explosionsgefahr haben sie das Gebiet grossräumig abgesperrt und uns weggeschickt.»

Wie die Polizei und Rettung Basel-Stadt auf Twitter schreiben, ist während Baggerarbeiten an der Grenzacher-Promenade am Freitagabend eine Granate entdeckt worden. Die Polizei hat das potentiell gefährdete Gebiet – auch das Birsköpfli am anderen Rheinufer – vorsorglich gesperrt. Die Sperrung dauert bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten, heisst es weiter.

Bei Baggerarbeiten an der Grenzacher-Promenade ist am Freitagabend eine Granate entdeckt worden. Die #KapoBS hat das potentiell gefährdete Gebiet – auch das Birsköpfli am anderen Rheinufer – vorsorglich gesperrt. Die Sperrung dauert bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten. — Polizei und Rettung Basel-Stadt (@jsdBS) April 17, 2020

Update folgt...

(mon)