Grosseinsatz auf dem Bell-Schlachthof in Basel

Leser-Reporter meldeten den Grosseinsatz der Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen. Am Hauptsitz des Fleischverarbeiters Bell an der Elässerstrasse in Basel wurde der Schlachthof evakuiert. Grund dafür war ein Ammoniak-Austritt in der Charcuterie im Untergeschoss eines Produktionsgebäudes. Ein Mitarbeiter alarmierte um 5.45 Uhr die Rettungskräfte, nachdem er den Austritt bemerkte.

Die Angestellten verliessen in der Folge das Gebäude. Auf dem Sammelplatz wurden sie von der Sanität und Notärzten untersucht. 12 Personen wurden zur Kontrolle in Notfallstationen umligeneder Spitäler gebracht.

Messungen und Abklärungen durch Spezialisten ergaben, dass keine Gefahr für die Umwelt bestand. Der Grund der Havarie ist noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft.

Im Einsatz befanden sich von der Rettung Basel-Stadt die Berufsfeuerwehr, die Sanität und der Zivilschutz sowie zugezogene Sanitätsdienste und Notärzte aus Lörrach und dem Kanton Basel-Landschaft. Zudem waren vor Ort die Messgruppe der Feuerwehr Roche, der Chemiefachberater, Mitarbeitende des Amts für Umwelt und Energie sowie mehrere Patrouillen der Kantonspolizei.



(Video: Leser-Reporter)

(20 Minuten)