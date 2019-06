Gymischüler müssen trotz Hitzewarnung wandern

Die Schweiz ächzt unter einer Hitzewelle. Die Behörden raten gar dazu, auf sportliche Aktivitäten zu verzichten und sich aufgrund der Sonneneinstrahlung und hohen Ozon-Belastung möglichst nicht zu lange im Freien aufzuhalten. Das Basler Gymnasium am Münsterplatz führte den Warnungen zum Trotz am Dienstag bei Höchsttemperaturen bis zu 36 Grad einen Wandertag durch.

Umfrage Wo suchen Sie Zuflucht während der Hitzewelle? Ich mache Überstunden im klimatisierten Büro.

Ich flüchte in die Badi/Fluss/See/Brunnen. Hauptsache nass und kühl.

Ich tarne mich als Mönch/Nonne und verkrieche mich in einer kühlen Kirche.

Ich arbeite draussen und muss diese Bullenhitze ertragen.

Nur noch weg von hier! In Sibiren soll es kühl sein.

Welche Hitze? Ab 36 Grad fängt das Leben erst richtig an.

Ein «besorgter Elternteil» kann diesen Entscheid nicht nachvollziehen und äusserte gegenüber 20 Minuten seine Bedenken: «Während das Bundesamt für Meteorologie also vor Anstrengungen und längeren Aufenthalten in der Sonne am Nachmittag warnt und abrät, ist es für eine Schule der ideale Zeitpunkt, um eine mehrstündige Wanderung durchzuführen.»

«Statt in die Berge gehts in die Niederungen»

Schüler, die dem Wandertag fernbleiben, würden sogar eine unentschuldigte Absenz erhalten, weiss der Informant. Das Hitzeargument lasse die Schule nicht gelten, soll das Gymnasium auf Anfrage bestätigt haben.

Würde die Wanderroute den Temperaturen angepasst, wäre die Aktivität einigermassen vertretbar. Dies sei aber nicht der Fall. «Die Wanderung führt nicht einmal in die Berge, sondern findet im Flachland statt.»

«Nach Abkürzung in die Badi»

Simon Thiriet, Sprecher des Erziehungsdepartements Basel-Stadt, bestätigt auf Anfrage, dass sich zwölf Klassen auf Wanderschaft befinden. Die Absenzenregelung sei auf Wandertagen genau gleich wie an ganz normalen Tagen. «Eine Absage stand nicht zur Debatte», so Thiriet.

Die Lehrer würden selbstverständlich «gesunden Menschenverstand» walten lassen. «Das heisst, dass eher durch schattige Wälder und nicht über Felder in der prallen Sonne spaziert wird. Viele Klassen kürzen auch den Wandertag ab und gehen anschliessend gemeinsam in ein Gartenbad», versichert er.

(jd)