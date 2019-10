Irgendwo hoppelt dieses Känguru durch die Schweiz

In der Umgebung Ueken (AG) ist zurzeit ein Känguru auf freiem Fuss. Der zweijährige Caleb ist seinem Halter Roland Deiss am Montag aus dem Gehege entwischt. «Meine Tochter rief plötzlich, dass das Känguru vor dem Haus sei. Doch wir hatten keine Chance mehr, das Tier einzufangen. Es entfernte sich immer mehr von uns, bis es im nahegelegenen Wald verschwand», so Besitzer Roland Deiss gegenüber 20 Minuten.

Caleb teilte sich mit seinem Känguru-Gefährdeten Amaro und einigen Hängebauchschweinen einen Stall, wie der «Blick» schreibt. Deiss vermutet, dass eines der Schweine «irgendwie» die Türe des Aussengeheges öffnen konnte, woraufhin sich Caleb aus dem Staub machte.

Wilde Tiere könnten Caleb auflauern

Der vermisste Caleb ist ein Wallaby, eine Unterart der Kängurus. Deiss hofft, dass sein Tier mithilfe der sozialen Medien gefunden wird. «Es ist etwa sieben Kilo schwer und rund 80 Zentimeter gross», so der besorgte Halter. Es habe ein graues Fell, das im Bereich des Kopfes rotbraun werde.

Auf Facebook wurde ein Suchaufruf am Donnerstagmorgen bereits über 330-mal geteilt. In den Kommentaren wird Deiss geraten, schnellstmöglich Suchhunde einzusetzen. Es sei ein Wettlauf gegen die Zeit, schreibt eine Userin. Vor allem ein Wildschwein-Angriff könnte für Caleb böse enden. Die Frau erwähnt einen anderen Vermissten-Fall, in dem Suchhunde nur noch das Gebiss des gesuchten Kängurus fanden.

Die Kantonspolizei Aargau bestätigte die aussergewöhnliche Vermisstenanzeige. Die Beamten würden sich aber nicht aktiv an der Suche beteiligen, so ein Sprecher zu 20 Minuten.

Update folgt ...

