Halbe Stunde Wartezeit für einen Grättimaa

Umfrage Wo holen Sie Ihren Grättimann? Bim Gilge nadierlig.

Bei meinem Bäcker des Vertrauens.

Beim Grossverteiler.

Selbst ist der Bäcker.

Ich esse keine Grättimänner.

Passenderweise gehört der Bäckerei Gilgen am Spalenberg die Hausnummer 6. Am Chlausentag ist sie die beliebteste Adresse der Stadt. Ganz Basel steht sich dann frühmorgens die Füsse platt, um einen der begehrten Grättimänner der Traditionsbäckerei zu ergattern. Man munkelt schon lange, dass es die besten der Stadt sind und jedes Jahr wird die Warteschlange länger. Über 5000 Grättimänner gehen am Niggi-Näggi über die Ladentheke.

(lha)