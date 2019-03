Unfall in Chemiefirma verschmutzt Grundwasser

Das Amt für Umweltschutz und Energie (AUE) Baselland wurde am 25. Februar auf auffällige Werte bei Grundwassermessungen in Pratteln BL aufmerksam. Eine Untersuchung ergab, dass es bei einer ortsansässigen Chemiefirma zu einer Havarie gekommen war, wie die Behörde am Dienstag, 5. März mitteilte.

In einem Energieleitungstunnel sei ein Leck entstanden, wodurch eine bisher unbekannte Menge Industrieabwasser ins Grundwasser gelangte. Das Leck wurde zwischenzeitlich geschlossen. Um welche Substanzen es sich handelt, werde derzeit abgeklärt.

Trinkwasser nicht betroffen

Entwarnung gibt das AUE im Hinblick auf das Trinkwasser: «Im betroffenen Gebiet gibt es keine Fassungen von Trinkwasserversorgern, weshalb die Trinkwasserförderung von den Verunreinigungen nicht betroffen ist», heisst es. Nach dezeitigem Kenntnisstand habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Bevölkerung bestanden.

Die Arbeiten zur Schadensbegrenzung sollen voraussichtlich noch am Dienstag starten. Das Grundwasser werde abgepumpt und die Bodenluft abgesaugt. Zudem hat das AUE bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen unbekannt erstattet.

Kein Einzelfall

In Pratteln sind mehrere Chemiefirmen ansässig. Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen. Im November 2016 war Chlorgas ausgetreten, wie die «Basellandschaftliche Zeitung» schrieb. Im Februar des gleichen Jahres war bei einer Explosion gar die Fassade von einem Gebäude gerissen worden.

