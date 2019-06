So eskortiert Polizist Rollstuhlfahrerin von A2

Eine gehbehinderte Frau fuhr mit ihrem Elektro-Rollstuhl am Dienstagmittag in Basel versehentlich auf die Autobahn A2. Sie kam zuvor bei der Schwarzwaldbrücke vom Veloweg ab und spurte offensichtlich falsch ein. Ein besonnener Lieferwagenfahrer eskortierte die Falschfahrerin mit eingeschaltetem Warnblinker, bis die Polizei kam. Diese sperrte in der Folge den Singertunnel.

Nun kursiert auf Whatsapp ein Video, das zeigt, wie ein Polizist die Frau auf der Autobahnausfahrt wieder auf sicheres Terrain eskortiert. Pikant: Das Video hat offensichtlich ein Polizist gemacht, der auf dem Beifahrersitz des nachfolgenden Patrouillenfahrzeugs sass.

Die Polizei hat Kenntnis von dem Video. «Wir haben es auch gesehen», sagt Toprak Yerguz, Sprecher des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements. Weitere Angaben dazu konnte er am Mittwoch nicht machen.



Ein Lieferwagen eskortierte die Rollstuhlfahrerin und alarmierte die Polizei.

(lha)